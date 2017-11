Rosenborgs Europa-drøm knust

LERKENDAL (VG) (Rosenborg – Real Sociedad 0-1) Tjue år etter en av norsk fotball største bragder sto Rosenborg igjen overfor en spansk kjempe. Drømmen ble knust i siste liten.

Rosenborg måtte vinne kampen mot Real Sociedad, og avsluttet kampen med to stoppers og fire spisses. Etter en sjansefattig og avventende åpning på kampen gikk Rosenborg all in for seier mot Real Sociedad.

Det straffet seg. I det 89. minutt fikk bortelaget den store sjansen de hadde ventet tålmodig på. På andre forsøk gjorde Mikel Oyarzabal ingen feil fra fem meter.

VG LIVE: Vi fulgte kampen, minutt for minutt

Historisk dag

På dagen tyve år etter en av norsk fotballs store bragder var det behov for en lignende prestasjon. 27. november 1997 ble Real Madrid slått 2-0 på et vinterkledd Lerkendal etter scoringer av Roar Strand og Harald Martin Brattbakk.

Skulle drømmen om nytt Europa-avansement leve videre, måtte vinneroppskriften gjentas.

Sett denne? En klubb kan få Ingebrigtsen til å forlate Rosenborg

Rosenborg fikk en elendig start på kampen. Før åtti sekunder var spilt ledet Real Sociedad 2-0 i avslutninger, og én av sjansene var stor. Rosenborg hadde knapt touchet ballen, og spillerne fremsto som nervøse i alt de gjorde. Spanjolenes høye press gjorde at Rosenborg fikk til få berøringer før ballen på nytt gikk tapt. Verst så det ut da Birger Meling stusset et innkast til en motspiller, som fikk skyte på halv volley fra seksten meter. Avslutningen gikk rett på André Hansen.

Så roet det seg – heldigvis – og hjemmelaget fikk slippe til.

Etter åtte minutter fikk Samuel Adegbenro en sjanse ut av ingenting. Ballen ble slått i bakrom mot et forsvar som sto for høyt. Sociedad-keeper Rulli kom hoppende ut på halvdistanse, og det var bare å rulle ballen i mål.

Men Adegbenro touchet knapt ballen med skruknottene.

Nigerianeren var Rosenborgs største – og i realiteten eneste – offensive trussel kampen gjennom. Samtidig var det Adegbenros motspiller, høyreback Álvaro Odriozola som sto bak det meste av det spanske beste.

Hårfin offside

Etter en tam første omgang giret bortelaget om i pausen. Fra start av i andre var tempoet klart høyere, og Rosenborg ble presset lenger og lenger bakpå.

Men de virkelig store sjansene uteble. Kanskje var spanjolene mer enn fornøyd med uavgjort. Med uavgjort ville de uansett være klare for avansement til cupspillet på Rosenborgs bekostning.

Etter 66 minutter lå ballen i nettmaskene. En, for dagen usedvanlig tam Nicklas Bendtner var sist på ballen, men linjedommeren var oppe med offsideflagget før dansken rakk å rulle ballen i det tomme målet. Reprisen viste at linjedommeren hadde sitt på det rene.

Offensiv

Ti minutter før slutt gikk trener Kåre Ingebrigtsen all inn for seieren. I en offensiv 4-2-4-formasjon entret Milan Jevtovic og Jørgen Skjelvik hver sin ving, med Nicklas Bendtner og Samuel Adegbenro i tospann sentralt.

Trekket endret ikke kampbildet, og førte ikke til store sjanser.

Å spille jevnt med Spanias syvende beste fotballag er ingenting å skjemmes over, men det betyr dessverre én ting: at Rosenborg er ute av Europa League.

Men det ska dæm ha, Rosenborg, dæm prøvd!