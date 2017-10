Rosenborg tapte mot Zenit: – Vi er juniorer, og gir dem to mål

ST. PETERSBURG (VG) (Zenit St. Petersburg-Rosenborg 3-1) En marerittåpning og et par lette Zenit-scoringer gjorde at Rosenborg gikk på tap i Russland.

RBK spilte bra de første 45 minuttene, men ble totalt utspilt i 2. omgang.

– Vi får en helt forferdelig start. Så tar vi tak i kampen og får et par gode muligheter. Men vi er junior, og gir dem to mål, sier Pål André Helland til MAX.

Åpningen kunne ikke ha vært verre. Stadionuret viste bare minuttet da kapteinen Domenico Criscito la inn og Emiliano Rigoni headet ballen forbi en fullstendig sjanseløs André Hansen. Argentineren rykket fra Birger Meling og scoret.

VG LIVE: Vi fulgte kampen direkte

Heldigvis valgte Gazprom-støttede Zenit å lette litt på gassen etter 1-0-målet, samtidig som Rosenborg ikke lot seg knekke. Etter 19 minutter hadde Nicklas Bendtner en god avslutning, men keeper Andrej Lunev fikk kastet opp en arm og reddet.

Les også: Helland kan ha funnet svaret på skadeproblemene

Trønderne spilte jevnt med russerne resten av 1.omgang.

– Vi slapp den overkjøringen vi fryktet, konstaterte Kjetil Rekdal rett før pause. Samtidig begynte Zenit-supporterne å pipe. De likte ikke det de så, ikke minst med tanke på at Zenit tapte helgens ligakamp mot Arsenal Tula.

DUELL: Zenit-stjernen Aleksander Kokorin ble bra stoppet av Rosenborg-forvaret. Her er det Tore Reginiussen som får ballen unna i St. Petersburg. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

Les også: Fra nattklubb-skandale til storspill: I dag må Rosenborg stoppe Kokorin

Ny formasjon



Kåre Ingebrigtsen hadde, noe overraskende, valgt å kjøre en 3-5-2-formasjon - med Tore Reginiussen, Jacob Rasmussen og Johan Bjørdal som stoppere.

Det var vellykket, men det var tydelig at Roberto Mancini i pausen hadde gitt sine Zenit-elever noen alvorsord. Vertene åpnet 2. omgang sterkt.

Det var absolutt ingenting som tydet på at Rosenborg skulle greie å utligne, og etter 67 minutter var det klart for 2-0. Emiliano Rigoni kom alene i bakrom og prøvde å lobbe over André Hansen. Ballen traff den ene hånda til RBK-keeperen, men fortsatte inn i nettet.

– Den kunne jeg tatt. Jeg var jo på ballen. De jakter mer bakrom i andreomgang, og er dyktige til å legge ballen mellom meg og forsvaret. Han prøver seg på en lobb der, og det blir som det blir, sier Hansen på MAX-sendingen etter kampslutt.

Rigoni ga seg ikke med det. Han gjorde 3-0 etter et grusomt tilbakespill mot keeper fra Nicklas Bendtner. Argentineren kom imellom og satte ballen i mål alene med André Hansen.

Da hjalp det lite for resultatet sin del at Rosenborg til slutt fikk en redusering ved Pål André Helland. For selvtilliten hjalp det kanskje mer: En strøken ball fra Jacob Rasmussen nådde innbytter Helland, som utnyttet et sovende Zenit-forsvar med å starte bak ryggen på stopper Emanuel Mammana. Alene med keeper Andrej Lunev satte han ballen i mål.

Fikk du med deg denne? Roar Strand (47) avgjorde ellevilt opprykksdrama

Zenit leder Europa League-gruppen med ni poeng. Real Sociedad slo Vardar hele 6-0, og ligger nå på andreplass med seks poeng. Deretter følger RBK med tre, mens Vardar er tabelljumbo.

Sociedads målfest kan du for øvrig se i videoen under, før du leser videre.

Må jage poeng



Rosenborg fikk en dårlig åpning på Europa League med 4-0 nederlag for Real Sociedad, men kom siden sterkt tilbake og vant 3-1 over Vardar fra Skopje.

Hvis RBK skal komme videre i Europa League, må de ha poeng mot enten Zenit og Real Sociedad i Lerkendal-kampene henholdsvis 2. og 23. november.

Keeper Hansen tror det kan være mulig å stjele poeng fra Zenit når de kommer på besøk til Trondheim.

– Muligheten er til stede. Der som vi greier å gjøre det vi gjorde i første omgang i 90 minutter, kan det gå.

– Det kommer til å bli en helt annen kamp på Lerkendal. Vi kommer til å være mer offensive. Dessuten har vi merket at ute i Europa så er det stor forskjell på hjemme- og bortebane når det gjelder hvordan lagene tilnærmer seg kamper, sier Helland.

Sett denne? Bendtner i VG-intervju: Folk tror at alt handler om byliv