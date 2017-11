Rosenborg håper på sludd og slaps mot Zenit St. Petersburg

Kåre Ingebrigtsen krysser fingrene for at «ordentlig trøndervær» skal sette Zenits sør-amerikanere ut av spill.

For selv om hjemmebane i St. Petersburg skulle tilsi at spillerne som gjester Lerkendal på torsdag er vant til kulde, er det langt fra alle på laget som er vokst opp med minusgrader. Det russiske storlaget har fått kritikk av selveste Vladimir Putin for å mønstre for få russiske spillere.

– De har fem, seks argentinere som kanskje ikke liker slaps, eller aldri har opplevd slaps før, og det kan de fort få i Trøndelag, sier Kåre Ingebrigtsen.

Da Rosenborg gjestet Russland for to uker siden var det heller ingen sydentemperatur å snakke om. Men den nye stadion i St. Petersburg, som har blitt anslått å ha en prislapp på alt fra seks til 12 milliarder kroner, har noen funksjoner og finesser som Lerkendal ikke kan skilte med.

– De har tak og de skrudde opp termostaten til 16 grader på kampdag. Pluss at det var varme i setene på benken, så det var litt ordnede former borte der, smiler RBK-treneren.

Zenit sliter om dagen: Ble ydmyket på hjemmebane og får kritikk fra kommunister

Helland vil fortsette der han slapp



– Vi merket borte at selv om de er et veldig godt lag så er det mulig å straffe dem, sier Pål André Helland.

Han fikk ti minutter i 3-1-tapet mot Zenit og tegnet seg på scoringslisten. Siden da har han spilt 85 minutter i bortekampen mot Brann, mens han spilte hele kampen hjemme mot Stabæk søndag.

Stabæk-kampen endte uavgjort og RBK var avhengig av hjelp fra Vålerenga om de skulle sikre seg seriegullet allerede søndag. Slik reagerte Helland da Molde scoret på overtid og snøt trønderne for gullfesten:

Spørsmålet er nå om den skadeplagede vingen er klar for sesongens første hele europacupkamp.

– Skal vi legge hodet på blokka og prøve oss med et ja? Du vet aldri, jeg kan plutselig falle ned en trapp. Men jeg tror det nærmer seg at jeg er klar til å spille.

Bør ta tre poeng



– Det var egentlig en grei opplevelse borte i St. Petersburg selv om ikke resultatet var greit. Vi er styrket i troen på at vi kan slå dem på Lerkendal. Og skal vi henge med i gruppa så må vi slå dem, sier Ingebrigtsen.

Trønderne er avhengig av å ta poeng på torsdag om de ikke allerede da skal vinke farvel til avansement fra europaligaens gruppe L. I praksis bør RBK vinne hjemmekampene mot både Zenit St. Petersburg og Real Sociedad to uker senere.

Ingebrigtsen analyserer nå bortekampen i Russland og Zenits siste kamp i hjemlig serie. Spesielt i første omgang på bortebane hadde RBK suksess med formasjonen, og 5-3-2 ble lansert som en mulig ny Rosenborg-slager.

– De er vel fornøyd om det blir uavgjort, for da er vi mer eller mindre ute av det. Vi må sette opp et lag som gjør at vi har god balanse hele veien, og i tillegg må vi ha trykk foran mål. Det var kanskje trykket foran mål vi manglet på bortebane, sier Ingebrigtsen.

PS. Ifølge pent.no er det meldt nedbør i Trondheim på torsdag, men ved avspark kl. 21:05 ser det ut til å bli oppholdsvær.