RBKs omstridte trekk: – Det tok litt tid før vi skjønte at vi hadde lagt om til 5-4-1

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-FC Zenit 1-1) Nicklas Bendtner opprettholdt sin perfekte straffestatistikk, og Rosenborg hadde seieren i sin hule hånd. Så la Kåre Ingebrigtsen om formasjonen.

Rosenborg hadde knapt sluppet Zenit til en eneste sjanse i hele kampen. Legg til Nicklas Bendtners straffescoring etter 55 minutter, og Rosenborg gikk mot en fullt fortjent hjemmeseier, og fortsatt håp om avansement i gruppe L.

Så byttet Kåre Ingebrigtsen ut vingene Pål André Helland og Samuel Adegbenro, og la senere om formasjonen fra 4-3-3 til 5-4-1.

Så gikk det galt.

LES OGSÅ: Rosenborgs Europa-bragd glapp på overtid

Fra 4-3-3 til 5-4-1

– Det har blitt gjort før, så jeg tror ikke vi skal henge oss så fryktelig opp i det. Det er naturlig at man forsøker å ri inn en ledelse. Det siste som skjer er vel at Mike Jensen klarerer en ball opp i banen, i stedet for å klinke ballen ut til innkast, sier Eurosport-kommentator Kjetil Rekdal til VG.

For å sikre ledelsen valgte Rosenborg-treneren å legge om til 5-4-1, gjøre tre bytter, og ofre vingene Pål André Helland og Samuel Adegbenro, som kampen gjennom hadde sørget for lite arbeidsro for Zenit-backene.

– Det viktigste er ikke om man har fire eller fem bak, men at man har press på ballfører så det ikke blir slått inn masse innlegg og det blir masse farlige situasjoner i egen boks, sier Rekdal.

Varsku

Rosenborg fikk et varsku, uten at det så ut til å hjelpe. I jakten på utligning omringet bortelaget Rosenborgs sekstenmeter. Selv danske Bendtner var nede i forsvar for å hjelpe til.

Da klokken passerte nitti minutter banket Zenit ballen i mål, men scoringen ble annullert, men uten at Rosenborg kom seg høyere i banen, og ut av eget forsvar.

– Vi følte det kanskje slik, at vi ble litt baktunge, og kom ikke tidlig opp i press. De lå vel stort sett med to mann i boks, og vi med fem. Så det var kanskje litt unødvendig. Litt baktunge ble vi i hvert fall, sier Rosenborg-stopper Jørgen Skjelvik, som var én av tre midtstoppere etter det taktiske skiftet.

For med formasjonsendringen og én ekstra midtstopper på banen, ble det færre Rosenborg-spillere til å hindre innlegg fra kantene.

Det viste seg skjebnesvangert.

LES OGSÅ: Rosenborg v FC Zenit minutt for minutt

Kynisme og jævelskap

– Jeg tror Rosenborg hadde havnet under press selv om de hadde vært fire mann bak også. Det er viktig å få stopp i spillet i sånne perioder i kampen. Rosenborg manglet litt kynisme og jævelskap på slutten der, til å drepe kampen. Det var kanskje litt mangel på det, sier Rekdal.

De tre overtidsminuttene var i ferd med å tikke ut. Som på søndag var hjemmefansen på vei opp av setene og inn i festmodus. Men nok en gang gikk det galt. Nærmest upresset fikk Zenit slå innoverskrudd fra venstre.

– Det er et innlegg vi ikke får klarert. Vi er nok folk i boks til å klarere den ballen, men så er det deres spiss som er først på den, dessverre, sier Skjelvik.

– Vi mister litt struktur, det blir mye bytter og kanskje litt bajas utpå der; folk vet ikke hvor de skal være. Det tok litt tid før vi skjønte at vi hadde lagt om til 5-4-1, sier Skjelvik.

Utligning

Aleksandr Kokorin hadde knapt vært synlig så langt i kampen. Samtidig som den nederlandske dommeren hadde fløyten i munnen, snek Zenit-angriperen seg foran sin eneste oppasser, Tore Reginiussen, og fikk satt bredsiden til ballen.

André Hansen kunne intet gjøre.

– Vanskelig å svare på hvem sin feil det er, sier Skjelvik.

Rekdal vil ikke skylde på formasjonsendringen.

– Det blir veldig spekulativt. Vi må fokusere på at Rosenborg gjorde en veldig sterk kamp. De kneblet et veldig sterkt Zenit-lag fra start til mål. Men man kan ikke gi klassespillere én sjanse foran mål, da vet man at den sitter, og det skjedde jo.

Nicklas Bendtner rakk akkurat å ta avspark før kampen var overtid. Da viste kampuret noen sekunder på over overtid.

Falsk trygghet?

– Er det en fordel med én forsvarsspiller ekstra, eller fører det til mer forvirring enn fordeler?

– Man får kanskje en falsk trygghet med å være fem. Vi har ikke øvd så mye på det. Det føltes egentlig ikke som om vi var for komfortable, men det sniker seg kanskje litt inn, sier den snart kontraktsløse forsvarsspilleren.

– Hvordan var stemningen i garderoben?

– Folk var sure og bitre og lei seg. Det var mye negative tanker og følelser.

– Hvordan går det med kontrakten?

– Det snakker jeg ikke om. Ingenting.

– Er det aktuelt å bli i Rosenborg?

– Ja, det er en av de scenarioene jeg vurderer ja.