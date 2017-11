RBKs Europa-drøm knust etter dommerfeil: – På det nivået her så er det slett håndarbeid

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – Real Sociedad 0-1) Tjue år etter en av norsk fotball største bragder sto Rosenborg igjen overfor en spansk kjempe. Drømmen ble knust av en overivrig linjedommer.

Situasjonen Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen snakket om oppstod etter 68 minutter. Vegar Eggen Hedenstad svingte ballen inn. Foran mål gikk Tore Reginiussen i første duell, mens Nicklas Bendtner lurte bak. Keeper kræsjet med en medspiller, og dansken kunne juble for scoring - i en kort stund.

– Det kjennes helt forferdelig ut. Det er ingen tvil om at det er feilaktig. Det er ikke offside. Og keeperen hopper inn i egen spiller, men sånn er fotballen. Det har vi lært oss. Det er ikke alltid at vi får med oss dommerne i Europa, sier Ingebrigtsen.

Feil avgjørelse

TV-bildene viste offsideavgjørelsen var feil - Tore Reginiussen var på riktig side da ballen gikk.

– Jeg tror ikke vi skal klage på dommerne i Eliteserien, i hvert fall. På det nivået her så er det slett håndarbeid, sier Ingebrigtsen om den avgjørende situasjonen.

– Det er veldig vanskelig å si, dømt er dømt. Vi kan si hva vi vil, men det kommer ikke til å endre på at dommeren har dømt offside, sier Bendtner når han får se situasjonen i reprise.



Gikk for seier



Rosenborg måtte vinne kampen mot Real Sociedad, og avsluttet kampen med to stoppere og fire angripere. Etter en sjansefattig og avventende åpning på kampen ventet Rosenborg til det gjenstod drøyt ti minutter før Ingebrigtsen gikk all in med en offensiv 4-2-4-formasjon.

– Ut ifra at vi skapte såpass med sjanser vi gjorde, og hadde muligheter, så føler jeg ikke at vi burde lagt om tidligere. Vi burde scoret på sjansene våre. Det hadde vært det enkleste, sier Ingebrigtsen.

Bendtner var ikke så dominerende som vanlig i møte med tøffe spanske midtstoppere.

– Planen vår var å stenge av oppspillene til Bendtner, og det lyktes vi bra med. Men det førte til at vi slet med de raske vingene deres, sier Real Sociedad-trener Eusebio Sacristán.

Her kan du se hva Nicklas Bendtner hadde å si om kampen:

I kampens siste minutt, med mange Rosenborg-spillere i angrep, fikk bortelaget den store sjansen de hadde ventet tålmodig på. På andre forsøk gjorde Mikel Oyarzabal ingen feil fra fem meter.

– Vi var ikke fornøyde med uavgjort. Det handlet om å vinne, ikke at vi taper på slutten. Skuffelsen her er at vi kunne og kanskje skulle vi slått dem, sier en skuffet Rosenborg-trener.

Historisk dag

20 år etter en av norsk fotballs store bragder var det behov for en lignende prestasjon. 27. november 1997 ble Real Madrid slått 2-0 på et vinterkledd Lerkendal etter scoringer av Roar Strand og Harald Martin Brattbakk.

Rosenborg fikk en elendig start på kampen. Før åtti sekunder var spilt ledet Real Sociedad 2-0 i avslutninger, og én av sjansene var stor. Rosenborg hadde knapt touchet ballen, og spillerne fremsto som nervøse i alt de gjorde. Spanjolenes høye press gjorde at Rosenborg fikk til få berøringer før ballen på nytt gikk tapt.

Så roet det seg – heldigvis – og hjemmelaget fikk slippe til.

Etter åtte minutter fikk Samuel Adegbenro en sjanse ut av ingenting. Ballen ble slått i bakrom mot et forsvar som sto for høyt. Sociedad-keeper Rulli kom hoppende ut på halvdistanse, og det var bare å rulle ballen i mål.

Men Adegbenro touchet knapt ballen med skruknottene.

Hårfin offside

Etter en tam første omgang giret bortelaget om i pausen. Fra start av i andre var tempoet klart høyere, og Rosenborg ble presset lenger og lenger bakpå.

Men de virkelig store sjansene uteble. Kanskje var spanjolene mer enn fornøyd med uavgjort. Med uavgjort ville de uansett være klare for avansement til cupspillet på Rosenborgs bekostning.

I en offensiv 4-2-4-formasjon entret Milan Jevtovic og Jørgen Skjelvik hver sin ving, med Nicklas Bendtner og Samuel Adegbenro i tospann sentralt.

Det hjalp ikke - men å spille jevnt med Spanias syvende beste fotballag er ingenting å skjemmes over. Det betyr imidlertid én ting: at Rosenborg er ute av Europa League.