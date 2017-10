RBKs budsjett er på 160 mill. i 2017 – motstander Zenit handlet for 750 mill. i sommer

ST. PETERSBURG (VG) Europa League-motstander Zenit St. Petersburg betalte i sommer langt mer for én spiller enn det Rosenborg har i totalt 2017-budsjett.

Det har de råd til takket være enorme overføringer fra det Kreml-kontrollerte gigantselskapet Gazprom. President Vladimir Putin (selv fra St. Petersburg) har plassert noen av sine aller mest betrodde menn i ledelsen der.

I alt handlet torsdagens RBK-motstander spillere for bortimot 750 mill. kroner i sommer.

Det er mellom fire og fem ganger årsbudsjettet til Rosenborg.

Kjøpte for 15 mill.

– Vi mister ikke motet av den grunn, sier sportsdirektør Stig Inge Bjørnebye til VG.

– Det gir oss faktisk bare motivasjon.

PÅ LØNNSTROPPEN: Branislav Ivanovic, kjent fra Chelsea, gjør rundt 37 mill. kroner og er best betalt i Zenit. Hva trener Roberto Mancini tjener, er uklart, men det er neppe mindre enn Ivanovic ... Foto: Boris Grdanoski , AP

RBK-direktør Tove Moe Dyrhaug opplyser til VG at budsjettet for 2017 er på 160 mill. kroner. Til alt. Til driften av hele klubben. Inkludert kjøp av nye spillere.

I sommer ble det fyr i kommentarfeltene da Rosenborg hentet Sarpsborg Anders Trondsen. De betalte, ifølge en rekke medier, 15 mill. kroner.

Det er bare lommerusk sammenlignet med hva Zenit St. Petersburg handlet for i sommer. De hentet i alt 13 spillere, fem av dem argentinere. Her er topp 3 i penger:

1. Leandro Paredes (23) fra Roma: 215 mill. kroner.

2. Emmanuel Mammana (21) fra Lyon: 150 mill. kroner.

3. Sebastián Driussi (21) fra River Plate: 140 mill. kroner.

– Ja, det er store penger Zenit bruker på spillerkjøp, konstaterer Gosja Tjernov fra avisen Sport Ekspress til VG. Få russiske journalister følger Zenit nøyere enn ham.

Ramaskrik

– Zenit har en ny satsing. Det er kommet en ny ledelse, som ikke har jobbet så lenge i Zenit. De vil at klubben igjen skal bli den beste i Russland og ha en seriøs styrke i europeisk fotball, fortsetter Tjernov.

Dette er altså helt andre summer enn det Rosenborg opererer med. Likevel ble det debatt i norsk fotball da Rosenborg brukte rundt 30 millioner kroner for både Anders Trondsen (22) og Samuel Adegbenro (21).

– Jeg synes det er voldsomt å kaste ut 30 millioner. Det er voldsomt internt i Norge. Det er dyrt. Det er i hvert fall ti millioner for mye i dagens marked, slo Joacim Jonsson fast til VG.

Når VG forteller Bjørnebye om summene i Zenit, blir han ikke sjokkert, selv om det er motstanderen deres i Europa League, og altså ikke en Champions Legaue-klubb.

– Vi er blitt vant til at det er slike summer. Det er normalt på disse nivåene, sier Rosenborgs sportsdirektør.

– Usmakelig

– Vi vet at det er dette vi skal konkurrere mot. Vi må være best mulig med den økonomien vi har. Det er mye som ikke koster penger og som vi må være best på. Trening, struktur, bygge lag … Nei, det er ikke alt som koster penger.

Sist sommer var det noen ekstreme overganger i europeisk fotball. Kylian Mbappé gikk til Paris Saint-Germain for omtrent 1,6 milliarder kroner, og Neymar kostet over to milliarder.

– De to kostet 3,6 milliarder til sammen, og så blir det ramaskrik når vi kjøper Trondsen, konstaterer Bjørnebye.

– Er det smakløst det vi ser nå?

– Det begynner å bli et nivå som sikkert er usmakelig for mange. Og det gjøres også ting for å unngå Financial Fair Play-reglene.

– Hva kan Rosenborg gjøre?

– Vi må bare prøve å henge med. Og det har vi et sterkt ønske om.

– Katastrofe

Tilbake til St. Petersburg og Zenit, som var veldig gode den gang Erik Hagen og Andrej Arsjavin spilte der, som tok ligatittelen også i 2011-12 og 2014-15, men som bare ble nummer tre sist sesong (da Spartak Moskva tok gullet). Det aller verste var at de hverken fikk Russlands ene Champions League-plass eller kvalik-plassen.

– Det er en katastrofe for Zenit at de nå spiller i Europa League for andre året på rad, sier Gosja Tjernov.

Den russiske fotballjournalisten mener at en helt annen spiller enn de topp 3-gutta er «best value»-kjøpet denne sommeren.

– Det er uten tvil Daler Kuzajev. Han ble hentet fra Terek Groznyj. Han er lite kjent i Russland og totalt ukjent i Europa, men utsiktene er store for ham, mener Tjernov om 24-åringen, som bodde i nettopp St. Petersburg gjennom ungdomsårene og er et Zenit-produkt, selv om han har vært borte i seks år.

Zenit ga «bare» 37 mill. kroner for Kuzajev.

– Roberto Mancini så potensialet i ham. Kuzajev kan bli veldig nyttig, sier Tjernov.

Hvor pengene kommer fra til satsingen i Zenit St. Petersburg? Det er ingen hemmelighet: Gazprom, det gigantiske gass-/oljeselskapet med særdeles nære bånd til president Putin og Krem.

– Gazprom er direkte knyttet til staten. Det er ingen hemmelighet at toppene i Gazprom og Gazprom Neft støtter Zenit, sier Tjernov.

Ivanovic på lønnstoppen

Lønningene i Zenit St. Petersburg speiler også budsjettet: Branislav Ivanovic, kjent fra Chelsea, tjener mest av alle. Han ligger på rundt 37 mill. kroner i året. Nykommeren Paredes og den russiske stjernen Artjom Dzjuba gjør trolig 32 mill. i året. Og den nye storspilleren Aleksander Kokorin ligger trolig på 28 mill. kroner.

Til sammenligning lå de best betalte Rosenborg-spillerne på maks tre millioner ifølge skattetallene for 2015. Mike Jensen var den eneste spilleren som tippet tre millioner. Nicklas Bendtner ligger naturlig nok høyere enn dette, og tjener trolig opp mot fem millioner i Rosenborg.

Altså mindre enn én syvdel av det hans gamle motspiller Ivanovic gjør i Zenit….

PS: Zenit St. Petersburg har så langt to seirer og 8-1 i målforskjell. Både Real Sociedad og Rosenborg står med én seier, mens Vardar foreløpig har to tap i Europa League-gruppe L.