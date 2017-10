ST. PETERSBURG (VG) Etter å ha holdt nullen både i Glasgow og i Amsterdam, strøk Rosenborg med glans i kampen mot Real Sociedad. – Nå skal vi opp til ny prøve, sier Kåre Ingebrigtsen foran torsdagens kamp i St. Petersburg.

Rent logisk går Rosenborg mot et mareritt: Real Sociedad rundspilte Rosenborg, mens Zenit slo Real Sociedad 3-1.

– Vi strøk til forsvarseksamen i Spania, konstaterer Rosenborg-treneren.

– Det blir ny prøve her i St. Petersburg.

Og hvor gode Zenit St. Petersburg er, uttrykker han på følgende måte:

– Zenit kan vinne Europa League.

Når VG snakker med ham ute på arenaen til seks milliarder kroner (eller kanskje det var 12, det er det tydeligvis ingen som vet), er Kåre Ingebrigtsen klar på at Rosenborg ikke er komme til Russlands nest største by for å underholde.

– Vi har tro på at vi kan holde nullen igjen. Det blir en viktig del av matchen, og en viktig del av øvingen vår. Hvis vi klarer å holde tett bak, så blir de mer og mer utålmodige. Og da kan det åpne seg muligheter for kontringer.

Rosenborg-sjefen er opptatt av at de skal unngå å forsvare seg i 90 minutter, men er samtidig klar på at Rosenborg ikke kommer til å kjøre ti mann i angrep.

– Det ville nok Zenit like, men det skal vi ikke gjøre …

Real Sociedad-kampen ble kjapt et mareritt. Motstanderen ledet 2-0 før det det var gått ti minutter.

– Noe slikt må vi unngå denne gang, sier Pål André Helland.

Keeper André Hansen mener det er mulig å holde nullen enda en gang.

– Alt er mulig, det viste vi med å holde nullen både i Skottland og Amsterdam.

– Er dette den verste kampen i Europa League-gruppen?

– Det var vanskelig nok nede i Spania også … Men Zenit vant jo 3-1 over Real Sociedad og har et meget bra lag, så ja, det kan fort være den tøffeste kampen.

Selv gressmatten på den nye Zenit Arena, som skal være VM-stadion neste år, er noe løs, er André Hansen fornøyd med mottakelsen:

– Vi hadde en kjapp flytur fra Trondheim og bor på et veldig bra hotell. Og denne stadion viser at det er mye, mye penger i russisk fotball.

Etter det VG erfarer tjener spillerne i Zenit St. Petersburg minst fem-seks ganger så mye som sine motstandere i Rosenborg.

