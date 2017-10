RBK-Helland kan ha funnet en viktig årsak til skadeproblemene

ST. PETERSBURG (VG) Pål André Helland (27) kan ha funnet en vesentlig årsak til alle skadeproblemene de siste årene.

– Jeg har litt skjev rygg, avslører han overfor VG.

– Derfor må jeg justere og rette opp det. Stabilisere musklene. Det er en tung og langtekkelig jobb, men den må gjøres.

Nedturene har vært mange de siste årene. Sist måtte han melde forfall til de to landskampene mot San Marino og Nord-Irland.

Tidligere i sommer har han slitt med skade i forbindelse med flere av Rosenborgs kamper i Europa.

Det gikk så langt at Helland truet med å legge fotballstøvlene på hylla. Han gjorde det bokstavelig talt i en instagram-video etter Dundalk-kampen.

Den trøblete lysken har gått ut over humøret på den ellers så sprudlende trønderen.

– Så skadene kommer av den skjeve ryggen?

– Blant annet.

– Hva gjør du nå for å hindre flere skader?

– Jeg jobber med et skadeforebyggende opplegg, som jeg ikke kan fortelle mer om. Jeg følger en plan.

Pål André Hellands trøst er at han ikke er ute så lenge hver gang han er skadet.

– Men selvfølgelig ville jeg helst spille hver kamp. Det har ikke lyktes de siste to-tre sesongene, og det må vi få til i 2018.

– Egentlig har jeg følt meg bra fra i sommer. Jeg har følt den samme råskapsfølelsen som jeg har hatt tidligere, men da må jeg komme på banen oftere.

– Du har håpet om at det skal bli bra?

– Ja, hvis ikke, hadde jeg sluttet.

Pål André Helland er, som resten av laget, klar over at Rosenborg møter meget sterk motstand i St. Petersburg torsdag. Zenit vant sist 3-1 over Real Sociedad, som vant 4-0 over Rosenborg.

– Zenit spiller mer direkte enn Sociedad. Vi får ha ballen mer, men til gjengjeld er Zenit flinke til å penetrere når de har ballen. De har bra ferdigheter, så det blir tøft for oss.

– Men vi har en plan, og vår oppgave er ikke å underholde, sier Pål André Helland foran torsdagens møte med Zenit. Tidligere i Europa League har Rosenborg tapt mot Real Sociedad og vunnet mot Vardar.