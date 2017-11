RBK casher inn 470.000 kroner dagen på Europa-spill

TRONDHEIM (VG) Baklengsmålet på overtid mot Zenit koster Rosenborg 2,3 millioner kroner på kort sikt – og potensielt mye mer på lang sikt. Men RBK kan likevel le hele veien til banken.

Klubbens inntekter for spill i Europa i år kommer til å ende på rundt 70 millioner kroner, hvis laget skulle ryke ut i gruppespillet.

Det betyr at det i snitt tikker inn rundt 470.000 kroner dagen på RBKs konto fra Champions League-kvaliken mot Dundalk i Irland 12. juli til siste gruppespillkamp mot Vardar 7. desember – altså i 148 dager i strekk.

Daglig leder Tove Moe Dyrhaug bekrefter dette regnestykket:

Penger fra UEFA:

Startbonus 260.000 euro

2. kvalikrunde (Champions League) 320.000 euro

3. kvalikrunde (Champions League) 420.000 euro

Gruppespill (Europa League) 2.600.000 euro

Market pool (TV-inntekter) 1.600.000 euro

Seier over Vardar 360.000 euro

Uavgjort mot Zenit 120.000 euro

Sum 5.680.000 euro

Egne billettinntekter:

Kvalifisering 5,7 mill. kroner

Estimat gruppespill 9,0 mill. kroner

Sum: 14, 7 mill. kroner

– Det er lukrativt å være med i Europa. Det er bruttotall, og vi har også en del utgifter knyttet til Europa-spill, som prestasjonslønn, arrangements- og reisekostnader, sier Dyrhaug til VG.

Hun anslår at Rosenborg sitter igjen med i overkant av 20 millioner kroner når utgiftene er trukket fra. Skulle klubben ta seg til 16-delsfinale, vil overskuddet naturligvis øke betraktelig.

Zenits overtidsscoring kostet på kort sikt Rosenborg 240.000 euro i bonus fra UEFA, altså rundt 2,3 millioner kroner. I tillegg ble selvfølgelig sjansene for å gå videre, der enda større penger venter, vesentlig svekket.

Hentet stjerner



– Det er ikke det vi tenker på. Vi tenker mer på det sportslige – at det hadde vært veldig moro å ta med seg en seier. Når det er to sekunder igjen, så er det jækla surt, beskriver hun.

Rosenborg la før sesongen den nødvendige lønningsposen på bordet for å få Nicklas Bendtner til Trondheim. Ekstra Bladet har skrevet at lønnen hans er på rundt fem millioner kroner. I sommer ble Samuel Adegbenro hentet fra Viking for rundt 14 millioner kroner.

Torsdag var begge involvert igjen. Adegbenro skaffet straffesparket som Bendtner scoret på.

– Det er kanskje dere som sier at de er dyre. Vi synes de har vært lønnsomme og gode spillere fra første dag, sier Dyrhaug.

– For det første er det helt feil. Investeringene er ikke store, de er ekstremt små i forhold til dem vi konkurrere med, svarer sportslig leder Stig Inge Bjørnebye når VG omtaler investeringene som «store».

– Det forstår vi, men i norsk målestokk er de store?

– Ja, de er vel moderate. Vi jobber med et kollektiv. Vi har hentet spillere som passer ekstremt godt etter måten vi ønsker å spille. Det har betalt seg i den forstand at de fleste har levert på veldig høyt nivå. Så skal vi ta noen steg til, for vi skal ha med oss tre poeng i sånne kamper.

Minus for kvinnene



Nicklas Bendtner sier følgende til VGs reporter på Lerkendal:

– Vi er et lag av mange spillere, ikke et lag av to, selv om du er kommet for et beløp. Du skal passe inn i en gruppe. Samuel er igjen involvert i en avgjørende situasjon ved å få straffesparket. Vi vil gjerne kvalifisere oss til Europa, men vi vil også ha noe å gjøre i Europa. Med seier over Zenit ville vi stått med to seirer, og da ville det sett bra ut for oss. Det lyktes ikke, og det er vi skuffet over.

Morten Konradsen fikk en «utrolig kul» erfaring da han debuterte fra start mot Zenit, men hva som kommer på neste lønning vet han ikke.

– Det har jeg ikke kontroll på. Jeg regner med at det er mer for seier enn uavgjort, så det er bittert på den måten også, sier han.

PS! LSK Kvinner kan komme til å tape penger på spill i Champions League. Klubben har fått 800.000 kroner i støtte fra NFF for Europa-spill og får i tillegg 20.000 euro i bonus fra UEFA per runde og 12.000 euro i reisestøtte på borteturer.

– Om vi sitter igjen med noe, så skal vi være fornøyd. Om UEFA hadde gitt to prosent til kvinnefotball av de milliardene som kommer inn, så hadde det løftet oss i taket. At Rosenborg får så mye bare for å kvalifisere seg til gruppespillet, det er ganske sykt, sier daglig leder i LSK Kvinner Kristine Skuland Nilsen til VG.