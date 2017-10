President Vladimir Putin var i det sarkastiske hjørnet da han omtalt Rosenborgs neste motstander i Europa League, Zenit St. Petersburg.

Presidenten kritiserte at Zenit St. Petersburg hadde hatt åtte utlendinger i sin startellever i den siste Europa League-kampen mot Real Sociedad.

– Åtte utlendinger som løp utpå der i Europa League, fnøs Vladimir Putin på et møte i Kreml.

Les også: Bendtner-show da Rosenborg imponerte

Blikket var rettet mot Zenit-presidenten Sergej Fursenko, som nettopp hadde gitt en lengre avhandling om sin egen klubbs fortreffelighet.

– Dere er «flinke», Sergej, sa Putin sarkastisk.

– Zenit gjør ikke fotball mer populært i Russland når dere ikke slipper til russiske spillere, sa Putin i et videoopptak som ligger på sportsavisen Sport Ekspress.

HYLLES: Russeren Aleksander Kokorin (med ryggen til) hylles av lagkameratene mot Real Sociedad. Nummer 14 er en annen russer, Daler Kuzyaev, de andre er utlendinger. Foto: Grigory Dukor , Reuters

Vladimir Putin er fra St. Petersburg, og har etter alt å dømme Zenit som sitt favorittlag.

RBK-Kåre: – Vi traff bra med Bendtner

Fursenko forsvarte Zenit og mente at spillere fra forskjellige land kan gi en mer attraktiv og offensiv fotball, som i et lengre perspektiv er positivt for klubben.

– Vi forbereder russiske spillere til fotball-VM på hjemmebane, mente Fursenko, henvendt til presidenten.

I kampen mot Sociedad var det bare keeper Andrei Lunev, stjernespilleren Aleksander Kokorin og Daler Kuzyaev som var russere i startoppstillingen.

Ellers var det fem argentinere, én italiener, én serber og én slovener. Italieneren Roberto Mancini er nå trener i Zenit. Han har tidligere hatt klubber som Manchester City, Inter, Lazio, Fiorentina og Galatasaray.

Rosenborg skal til St. Petersburg og spille mot Zenit om to uker. Zenit leder den russiske ligaen, to poeng foran Lokomotiv Moskva.