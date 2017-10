Nå svarer Mancini på Putin-kritikken før Rosenborg-kampen

ST. PETERSBURG (VG) Om Roberto Mancini vil prioritere russiske spillere mot Rosenborg torsdag, er uklart – men Zenit St. Petersburg-sjefen har merket seg kritikken fra Vladimir Putin at de bruker for mange utlendinger.

Det var for to uker siden at president Vladimir Putin tydelig markerte sin misnøye med at Zenit har så mange ikke-russere på laget i Europa League.

Presidenten var i det sarkastiske hjørnet da han hadde invitert toppene i russisk fotball til Kreml, for å diskutere VM 2018 og situasjonen i landets fotball.

– Åtte utlendinger som løp utpå der i Europa League, fnøs Vladimir Putin - og viste til at Zenit hadde åtte ikke-russere fra start mot Real Sociedad (seier 3-1).

Blikket var rettet mot Zenit-presidenten Sergej Fursenko, som nettopp hadde gitt en lengre avhandling om sin egen klubbs fortreffelighet.

– Dere er «flinke», Sergej, sa Putin sarkastisk.

– Zenit gjør ikke fotball mer populært i Russland når dere ikke slipper til russiske spillere, sa Putin i et videoopptak som ligger på sportsavisen Sport Ekspress.

SJEFEN OVER ALLE RUSSISKE SJEFER: Vladimir Putin. Foto: Maxim Shemetov , AP

Onsdag kom svaret fra Mancini da han møtte media før Rosenborg-kampen:

– Jeg kan ikke være uenig med presidenten, sa italieneren med trenerfortid i blant annet Inter og Manchester City.

Mancini gikk ikke noe dypere i det, men forklarte derimot hvorfor flere av hans mange argentinere ikke spilte ligakampen mot Arsenal Tula sist søndag – kanskje med tanke på at de skulle være uthvilt mot Rosenborg.

– De landet ikke før fredag etter landslagspausen, så jeg tok ingen sjanser, sa Zenit-treneren.

Så begynte han å snakke om Rosenborg:

– Dette er et sterkt lag som alltid spiller i europa-cupene. Det vil være en vanskelig kamp, fordi nordmennene er fysisk godt forberedt, de har et stort antall spillere med erfaring fra Europa.

Zenits beste spiller om dagen er imidlertid en russer. Aleksander Kokorin har storspilt de siste ukene. På onsdagens pressekonferanse ble han spurt om Rosenborg-kampen er et oppgjør mellom ham og Nicklas Bendtner.

– Jeg kjenner selvfølgelig til Bendtner. Han er en god fotballspiller. Men dette er en kamp mellom Zenit og Rosenborg, ikke Kokorin og Bendtner. Nå vil vi ta vår tredje seier på rad, sa Alekander Kokorin.