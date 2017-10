Nå går også kommunistene til angrep på RBK-motstander Zenit

Rosenborgs Europa League-motstander Zenit St. Petersburg opplever skyts fra alle kanter før torsdagens kamp på Lerkendal.

Zenit ble ydmyket 0-3 i toppkampen mot Lokomotiv Moskva i helgen, og nå kommer det angrep også fra uventet hold: Kommunistpartiet.

Kommunistene går på Twitter til kraftig angrep på Zenit og sammenligner det med en «liberal regjering».

– Fotballklubben Zenit ligner på en liberal regjering: Gigantiske penger og null effektivitet. Fordi de ikke har noen kreative ideer, skriver kommunistpartiet og har lagt ved et bilde statsminister Dmitrij Medvedev med Zenit-skjerf - og to bilder som skal vise at prisen på to byggverk er omtrent lik: verdens høyeste bygning Burj Khalifa i Dubai og den nye Zenit Arena, der Rosenborg tapte 3-1 for snaut to uker siden.

Den nye stadion kostet ifølge myndighetene i St. Petersburg rundt seks milliarder kroner, men en rekke kilder mener at prisen egentlig ligger på rundt 12 milliarder kroner.

Nylig ble Zenit også angrepet av president Vladimir Putin. Han kritiserte at Zenit St. Petersburg hadde hatt åtte utlendinger i sin startellever i Europa League-kampen mot Real Sociedad – og senere skjedde det samme mot Rosenborg.

– Åtte utlendinger som løp utpå der i Europa League, fnøs Vladimir Putin på et møte i Kreml.

– Dere er «flinke», Sergej, sa Putin sarkastisk - henvendt til Zenits styreleder Sergej Fursenko.

– Zenit gjør ikke fotball mer populært i Russland når dere ikke slipper til russiske spillere, sa Putin i et videoopptak som blant annet ligger på sportsavisen Sport Ekspress.

Klubben har ikke problemer bare utenfor banen foran møtet med Rosenborg. Roberto Mancinis menn sliter også på banen. Sist helg ble det altså 3-0 tap for Lokomotiv Moskva og før landslagspausen tapte de for middelmådige Arsenal Tula. Dermed er ikke lenger Zenit på tabelltoppen. Den er overtatt av Lokomotiv.

Det har også gått rykter om støy mellom Mancini og spillerne etter at keeper Andrej Lunjov etter tapet mot Lokomotiv sa til media at «dette får treneren svare på».

Nå mener Lunjov at han ble misforstått:

– Jeg mente bare å si at snart kommer Mancini på pressekonferansen, og da får dere høre hva han har å si. Det var ikke noe annet jeg ville si, hevder keeperen ifølge Sport Ekspress.

Den gode nyheten for Zenit er at de har fått med hele syv spillere i landslagstroppen til kampene mot Argentina og Spania. Det gjelder keeperen Andrej Lunjov, forsvarsspilleren Igor Smolnikov, midtbanespillerne Aleksander Jerokhin, Jurij Zjirkov og Daler Kuzjajev og angrepsspillerne Aleksander Kokorin og Dmitrij Poloz. Men hjemme mot RBK mønstret Roberto Mancini bare tre russere fra start ...