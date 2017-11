København overtok gruppeledelsen etter årets første Europa League-seier

(FC København – Zlin 3–0) København satte seg i førersetet i gruppe F da gruppejumboen ble sendt poengløse hjem til Tsjekkia.

Ståle Solbakken har slitt med å få ordentlig sving på sine disipler denne sesongen, og har åtte poeng opp til Brøndby i serien.

FC København har heller ikke imponert veldig mye i Europa League, men etter fire kamper ligger de likevel godt an til å overleve årsskiftet.

For etter å ha slått den tsjekkiske miniputten Zlin hjemme i Parken har de nå seks poeng, og kan sikre avansement om de slår gruppejumbo Sheriff i siste kamp.

Det kan de blant annet takke sin egen tsjekker, midtstopper Michael Lüftner (23), for.

I en oppstykket og hakkete første omgang torsdag kveld steg han til værs da Pierre Bengtsson svingte inn i frispark fem minutter før pause. Helt alene hadde han all verdens tid til å stange danskene i føringen.

De bør kanskje også takke linjedommeren, som god kunne ha løftet flagget og markert for offside mot Lüftner.

Verbic-dobbel

Kun fire minutter etter pause kom avgjørelsen i kampen, da Pieros Sotiriou headet ned til Benjamin Verbic.

23-åringen vendte opp og plasserte ballen elegant rundt Zlin-målvakten fra 17 meter.

På overtid satte samme mann definitivt punktum da han ble stukket fri til venstre i feltet og enkelt løftet ballen over Zlin-keeperen og opp i nettaket.

3-0-scoringen sørget også for at København kunne juble for sin nest største seier i Europa-spill under Solbakken.

Den største, 4-0, kom mot Club Brugge i fjorårets Champions League.

Samtidig som FC København gjorde jobben hjemme mot tabelljumboen, snublet tidligere gruppeleder Lokomotiv Moskva hjemme mot FC Sheriff. Dermed leder Solbakkens lag gruppe F på målforskjell foran Sheriff, med moskovittene ett poeng bak.

Travelt program

Før møtet med tsjekkiske Zlin, ertet Solbakken på seg rettighetshaveren for dansk Superliga, TV 3.

Allerede søndag klokken 12.00, kun 63 timer etter kveldens kamp, er det derbytid. Da får seriefemmer FC København besøk av serieleder Brøndby.

– Søndag klokken 12 ... det er den korteste restitusjonstiden man noensinne har greid å få til, sa han før torsdagens kamp, ifølge Ekstra Bladet.

Nordmannen fortsatte så med å oppfordre journalistene med å grave i hvorfor de spiller så tidlig på dagen.

Akkurat dét kunne sportssjefen i dansk TV 3, Kim Mikkelsen, svare ham på.

– Han vet jo svaret. Det var jo en voldsom ballade sist lagene møttes, som er årsak til kamptidspunktet, sier han til Ekstra Bladet.

Forrige gang lagene møttes ble det bråk mellom supporterne. Det danske fotballforbundet krevde derfor at neste kamp skulle spilles for tomme tribuner, noe FCK motsatte seg. Isteden ble det ebstemt at kampen skulle spilles tidlig på dagen.

Stolbakken har også fyrt løs mot TV 3s eksperter i etterkant av at laget røk ut av CL-kvalifiseringen.

– Jeg synes hans uttalelser er litt groteske, sier Mikkelsen.