Ingebrigtsen: Fordel at vi ikke ble mestere i helgen ...

TRONDHEIM (VG) Kåre Ingebrigtsen (51) mener det utsatte seriegullet bare er en fordel for torsdagens Europa League-kamp mot Zenit St Petersburg på Lerkendal.

På sedvanlig fleipete måte, svarte Ingebrigtsen følgende på spørsmål om betydningen av at det ikke ble noe seriegull i helgen:

– Alle gikk hjem og la seg tidlig, det ble ingen hangover på gutta. Og det er jo bra for kampen torsdag ...

Slå et storlag

Rosenborg-treneren vet at laget hans er nødt til å ha tre poeng torsdag kveld for å ha en mulighet til å gå videre fra gruppespillet i Europa League. Og han sier følgende:

– Det er på tide at vi slår et av storlagene i Europa nå. Tiden er inne. Og Zenit er et sånt lag, sier Ingebrigtsen - i godt humør før torsdagens kamp. At seriegullet ikke kan feires ennå, det legger overhode ingen demper på noe i Rosenborg. Alt fokus er inn på kampen mot laget som slo dem 3-1 i St Petersburg for to uker siden.

Kan Hansen fryse?

Da Ingebrigtsen fikk spørsmål om keeper André Hansens betydning, og hva treneren håpet på fra landslagskeeperen sin torsdag, svarte han:

– Jeg håper han begynner å fryse, at han blir så arbeidsledig at det skjer ... Men jeg er ikke så sikker på at det kommer til å skje. Og André har vært fantastisk for oss denne sesongen, og han blir viktig mot Zenit også, selvfølgelig, sier Kåre Ingebrigtsen.

Han orker ikke bry seg om en syktynn teori for å gå videre - om det skulle bli uavgjort på Lerkendal torsdag kveld. Her er det alle mann i angrep, og komponeringen av midtbanen kan bli helt avgjørende.

– Vi har mange varianter på midtbanen, vi kan snu trekanten, spille med Nicklas Bendtner som fremskutt midtbanespiller bak en spiss, vi kan spille med Birger Meling på midten, både sentralt og som indreløper, og Jacob Rasmussen kan også spille der, sier Ingebrigtsen som har skader på både Anders Konradsen og Marius Lundemo før kampen mot Zenit St Petersburg.

