ST. PETERSBURG (VG) Aleksander Kokorin (26) og en lagkamerat brukte millioner på en champagne-fest i Monte Carlo etter Russlands EM-fiasko i fjor sommer. Skandalen sendte Kokorin ut i kulden.

Kokorin ble satt ned på B-laget til Zenit. Champagne-natten var særdeles lite passende etter som Russland hadde blitt slått ut av gruppespillet i EM – og Kokorin hadde ikke imponert. Til sommerens Confederation Cup på russisk jord ble Zenit-stjernen vraket.

Foran torsdagens Europa League-møte med Rosenborg er det ganske annerledes. 26-åringen har vært Zenit St. Petersburgs beste spiller i høst, og er også tilbake på landslaget etter ett år ute i kulden.

– Han er blitt voksen, uttrykte landslagssjef Stanislav Tsjetsjesov det her om dagen.

Fotballekspert Gosja Tjernov i avisen Sport Ekspress uttrykker det slik til VG:

– Kokorin er plutselig ikke bare den største stjernen i Zenit, men i hele russisk fotball. I årevis har han fått lite ut av sitt fantastiske talent. Men denne sesongen har han kommet for fullt, og har allerede scoret 15 mål.

I trøbbel etter champis-fest

At det var Aleksander Kokorin som skulle bli nøkkelspilleren i Roberto Mancinis nye mannskap (Zenit kjøpte 13 spillere i sommer) trodde nok de færreste. Men Kokorin har hevet seg til nye høyder under Mancini, som ikke turte å si imot kritikken fra president Vladimir Putin.

– Mancini sa før sesongen at målet måtte være at Kokorin og Dzjuba scoret 35 mål til sammen. Dzjuba har ikke innfridd på samme måte som Kokorin, sier Tjernov.

Champis-festen i Monte Carlo i fjor sommer var av det spesielle slaget. På YouTube kan vi se en video hvordan det blir båret inn bøttevis med champagne - til lyden av den russiske nasjonalsangen.

Både Kokorin og lagkameraten, Pavel Mamaev, ble straffet av sine klubber.

– Dessverre kommer ofte russiske spillere i skandaler på grunn av mangel på fornuft og normer for hvordan du skal oppføre deg på offentlige steder. Dette ødelegger russisk fotballs rykte, het det i en pressemelding fra Zenit.

Supportere reagerte sterkt på oppførselen til spillerne, som ifølge life.ru bestilte rundt 500 flasker champagne og brukt cirka to mill. kroner i løpet av kvelden. Aleksander Kokorin hevdet at de bare var til stede på noen andres bursdagsfest.

– Det var en vekker da jeg ble vraket til Confederation Cup, etter å ha vært på landslaget i fem år. Jeg ville tilbake så kjapt som mulig, har Kokorin forklart.

Avviser Bendtner-duell

Torsdag er det altså Rosenborg som skal prøve å stoppe ham. Zenit har til nå 8-1 i målforskjell på to kamper, og Kokorin sto bak to mål både mot Vardar og Real Sociedad.

Onsdag uttalte han seg om Rosenborg-kampen og ble spurt av journalister om det var en duell mellom han og Nicklas Bendtner.

– Jeg kjenner selvfølgelig til Bendtner. Han er en god fotballspiller. Men dette er et møte mellom Zenit og Rosenborg, ikke mellom Kokorin og Bendtner. Vi vil ha seier nummer tre i Europa League.

Men Bendtner har tydeligvis fortsatt en stor stjerne i Europa:

Ut over det visste han ikke noe om Rosenborg. Han avviste også at Zenit blir motivert av Spartak Moskvas sterke 5-1 seier i Champions League mot Sevilla denne uken.

Zenit fikk sist søndag sitt første tap i den russiske ligaen denne sesongen. Arsenal Tula vant sensasjonelt i St. Petersburg. Trener Roberto Mancini valgte å hvile noen av sine mange argentinere i den kampen.

– Det er klart at det nederlaget gir en negativ følelse. Vi satser på å snu det til noe positivt mot Rosenborg torsdag, sa Aleksander Kokorin.

