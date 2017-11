Evra sparket Marseille-supporter i hodet – utvist før kampstart

Marseille-veteran Patrice Evra (36) klikket fullstendig etter å ha blitt hetset under oppvarmingen før kveldens Europa League-kamp borte mot portugisiske Vitoria de Guimaraes.

Sjokkerende TV-bilder viser at 36-åringen går til angrep på en supporter, og sparker ham i hodet. I forkant av den meget stygge episoden er det hissig stemning mellom Marseille-spillerne og flere av lagets tilreisende supportere.

VG oppdaterer saken!

Ifølge rapportene skal det ha haglet med fornærmelser fra en gruppe Marseille-supportere i en halvtimes tid mens spillerne varmet opp. Da spillerne var på vei til garderoben etter oppvarmingen oppsto det tumulter mellom flere spillere og supportere ved den ene kortlinjen.

Plutselig klikket det for Evra som utførte et høyt spark mot hodet til en supporter. Dommeren ga dermed Evra rødt kort før kampen hadde begynt. Evra skulle for øvrig starte på benken, og Marseille spiller altså med 11 mann i kampen som foreløpig er målløs.

Evra har hatt en lang og suksessrik karriereHan er mest kjent for tiden i Manchester United, som hentet ham fra Monaco i 2006. De siste sesongene har han spilt i Juventus, før han signerte for Marseille i januar. Han har kontrakt frem til neste sommer.