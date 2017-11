Arsenal videre i Europa League tross tam forestilling – reddet av Köln

(Arsenal – Røde Stjerne 0-0) Et reservepreget Arsenal maktet ikke å score mot Røde Stjerne, men Köln sikret avansementet på deres vegne.

Det er nok ingen tvil om at Arsène Wenger hadde den kommende storkampen mot Manchester City i hodet da han tok ut laget mot Røde Stjerne. Den franske manageren sendte et ungt mannskap ut på banen, akkompagnert av noen mer erfarne spillere som Olivier Giroud, Theo Walcott og Jack Wilshere.

Men til tross for at Arsenal-laget skulle ha den gode miksen av ungdommelig pågangsmot og rutine, ble det en rimelig tannløs affære i London, hvor den tradisjonsrike klubben Røde Stjerne gjentatte ganger yppet seg.

Avansementet i boks



Arsenal hadde alt i egne hender og kunne sikret avansementet på egenhånd med seier mot den serbiske klubben. Men at det endte med 0-0 er nok ikke noe som bekymrer Wenger altfor mye.

For selv om de ikke sikret avansementet selv, gjorde Köln jobben for Arsenal, med sin 5-2-seier hjemme mot BATE Borisov. The Gunners har dermed kvalifisert seg for utslagsrundene etter fire av seks kamper.

Det tilsvarende oppgjøret i Beograd endte med 1-0-seier til Arsenal etter scoring av Giroud, og franskmannen var ved flere anledninger farlig frempå også denne gangen, men den ferske Puskás-prisvinneren fant ikke nettmaskene denne gangen.

Han fikk kampens første – og største – mulighet etter ti minutter, men Røde Stjernes målvakt Milan Borjan vartet opp med en god redning.

ET BILDE SIER MER ENN TUSEN ORD: Dette blikket fra Arsène Wenger oppsummerer Arsenals kamp ganske greit. Foto: Ben Stansall , AFP

Serberne viste tidlig at de ikke kom til London for å være en kasteball, og hadde flere gode kontringsforsøk, og hadde i tillegg et tverrliggertreff etter en corner.

Den aller største muligheten var det riktignok Jack Wilshere som hadde. Den skadeplagede midtbanespilleren var meget frisk i Europa League-oppgjøret, og ble nektet en vakker scoring da Damien Le Tallec – som for øvrig er tidligere Liverpool-spiller Anthony Le Tallecs bror – på akrobatisk vis reddet chip-avslutningen hans på strek.

Det var det nærmeste Arsenal kom, og alt i alt kom The Gunners godt ut av det hele. Stjernespillerne fikk hvile, ingen plukket opp noen skader og avansementet er i boks.