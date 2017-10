5-3-2 kan bli en ny Rosenborg-slager

ST. PETERSBURG (VG) Rosenborg la igjen steintavlene med 4-3-3 i Trondheim og spilte 5-3-2 i St. Petersburg. Det gikk så bra at Kåre Ingebrigtsen tror at vi får se det flere ganger.

– Det er fint å ha en annen formasjon i lomma når det trengs, sier Rosenborg-sjefen når VG treffer ham på vei til bussen og deretter charterflyet tilbake til Trondheim.

Han stilte med tre stoppere fra start mot Zenit: Tore Reginiussen, Johan Lædre Bjørdal og Jacob Rasmussen. Bortsett fra 1-0-målet helt i starten, fungerte det bra. De to andre russer-scoringene kom etter etter graverende, personlige feil.

– Vi har tenkt ei stund på at vi må ha flere måter å spille på. Noe å variere med, både offensivt og defensivt. Gutta har også ivret for det. Nå passet det bra å prøve det, sier Ingebrigtsen etter 3-1-tapet.

– Det var god læring. Av bortekamper i Europa er dette en av de bedre. Men vi var jo ikke ferdig øvd, smiler Ingebrigtsen.

– Hvor mange treninger har dere gjennomført?

– Vi rakk ei trening. På den andre var både Birger og Vegard ute, sier han og snakker altså om backene med etternavnene Meling og Hedenstad.

– Med dette er noe vi kan gjøre i fremtiden også, sier Rosenborg-treneren.

Hans kollega i Zenit, Roberto Mancini, var klar på at trønderne hadde vist seg som et bra lag, men var samtidig glad for at vertene i starten av andre omgang hadde vist hvor skapet skulle stå. Selv om det ikke ble mål i denne perioden.

– Ja, vi blir litt «lange» i begynnelsen av 2. omgang og går på noen brudd. Da er de raske og går med mange folk. Der kunne vi ha blitt straffet, innrømmer Kåre Ingebrigtsen.

Mens han snakket om systemet sitt, måtte Roberto Mancini igjen svare på spørsmål om bruken av utlendinger. Nok en gang hadde han åtte ikke-russere fra start i en Europa League-kamp. Det er flere enn han får lov til å bruke i den russiske ligaen.

– Det laget som spilte i dag, var Zenit, var Mancinis eneste svar på det spørsmålet.

Men han sa også - etter president Vladimir Putins kritikk om at russisk fotball ikke blir bedre når Zenit starter med åtte utlendinger:

– Vi er en russisk klubb og skal også ta hensyn til russisk fotball. Det må vi selvfølgelig jobbe for.

Mancini sa til russiske journalister på VM-stadion på Krestovsky-øya at Rosenborg var regnet som et bedre lag enn Zenit før gruppespillet startet:

– Det er viktig for oss å ligge på 1. plass i gruppen vår. Ved starten av Europa League ble vi regnet som det tredje beste laget, etter sterke Real Sociedad og Rosenborg, som for ikke lenge siden har spilt i Champions League, mente den italienske Zenit-treneren.