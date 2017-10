Engelske medier hevder Shakespeare er sparket som Leicester-manager

Leicester-manager Craig Shakespeare (53) skal ha fått sparken etter bare én seier på sesongens åtte første Premier League-kamper.

Shakespeare skrev under på en treårskontrakt med Leicester i sommer, etter å ha tatt over jobben som manager for tidligere suksesstrener Claudio Ranieri mot slutten av forrige sesong. Etter en svak seriestart skal imidlertid klubbledelsen ha mistet troen på 53-åringen. Det melder både Daily Mail og Sky Sports tirsdag ettermiddag.

– Dette viser hvor nådeløst det har blitt. Det er ikke mange sjanser man får. Shakespeare er nok et offer for manager-giljotinen, er TV 2-ekspert Erik Thorstvedts umiddelbare reaksjon overfor VG.

Så sent som mandag kveld ledet Shakespeare ligamesteren fra 2015/2016-sesongen mot West Bromwich, men 1-1-kampen hjemme på King Power Stadium ser nå ut til å bli hans siste. Leicester ligger tredje sist i Premier League etter åtte runder.

Visste han var utrygg

Det er bare noen få dager siden Shakespeare uttalte at enhver Premier League-manager bare er fire svake kamper unna en usikker jobbfremtid.

For 53-åringens del har resultatene lenge vært dårlige.

– Av de første 10 kampene til Shakespeare, vant han syv. Nå har han bare vunnet én av de 11 siste, påpeker Thorstvedt, før han legger til:

– Han fikk sparken kjapt, men når man så hva som skjedde med Ranieri sist sesong, er det ikke noen bombe.

– Det er drøyt

Ifølge Daily Mail skal Shakespeare tirsdag ha blitt kalt inn på et møte med klubbledelsen hvor han fikk beskjed om at jobben som Leicester-manager ikke lenger var hans.

Shakespeare er dermed den andre Premier League-sjefen som får sparken denne sesongen, etter at nederlandske Frank de Boer ble avskjediget av Crystal Palace etter fire tap på fire kamper.

– Det er veldig sjeldent vi sitter og applaudere en managersparking, man tenker ofte det er drøyt, og det tenker jeg i dette tilfellet her også. Jeg skulle likt å ha sett at han i alle fall fikk tre kamper til på seg, sier Thorstvedt.

I de oppgjørene skal Leicester møte Swansea på Liberty Stadium, Everton hjemme på King Power Stadium og Stoke på Bet 365 Stadium. «Revene» har to poeng opp til trygg grunn.