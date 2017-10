Watford avgjorde på overtid mot Arsenal

(Watford-Arsenal 2-1) Watford straffet Arsenal for sjansesløseri og snudde kampen på overtid.

I 92. minutt satte Tom Cleverley ballen opp i nettaket og Vicarage Road Stadium eksploderte. Per Mertesacker blokkerte et skudd fra Richarlison. Ballen falt ned i beina på Cleverley som ikke kunne unngå å avgjøre kampen.

– Treneren ba oss spille med mer tro i pausen og det var akkurat det vi gjorde. Troy Deeney kom inn å gjorde en stor forskjell. Vi bygger noe her. Lagmoralen og overtidsmålene gjør at vi møter Chelsea neste helg med stor trygghet, sier matchvinner Tom Cleverley til BT Sport.

Watfords fjerde seier for sesongen. Tre av dem har blitt avgjort på overtid:

23. september: Swansea 1-2 Watford (Richarlison)

30. september: West Brom 2-2 Watford (Richarlison)

14 oktober: Watford 2-1 Arsenal (Tom Cleverley).

Arsenal ni poeng bak serieleder



Dermed går Watford forbi Arsenal på tabellen. Watford er nå oppe på fjerdeplass med 15 poeng, mens Arsenal blir liggende på sjetteplass to poeng bak.

– Fjerdeplass nå betyr ingenting. Vi har fått en god start og vi bygger noe virkelig bra. Det sene målet vårt viser at vi har troen på det vi gjør, sier Troy Deeney ifølge BBC.

Det er første gang siden 2. januar 2012 at Arsenal taper en kamp avgjort på overtid i Premier League. Da 2-1 mot Fulham.

Arsenal har hele ni poeng opp til serieleder Manchester City etter åtte runder. De har tapt tre av åtte kamper.

Første mål på 1400 dager



Arsenal-manager Arsene Wenger lot sine to kanskje aller største stjerner, Alexis Sanchez og Mesut Özil, starte på benken.

Per Mertesacker derimot startet sin første seriekamp på 532 dager. Da satte han like godt inn sitt første ligamål på 1400 dager. Den langreiste tyskeren headet inn 1-0 etter corner fra Granit Xhaka.

Stolpen fra Watford



Det gikk lenge mot Arsenal-seier, men Hector Bellerin lagde straffe i en løpsduell mot Richarlison. Den var tvilsom og kunne minne om straffe, men dommer Neil Swarbrick blåste i hvert fall.

Dermed utlignet Troy Deeney i 71. minutt. Vertene holdt på å sikre alle poenge syv minutter før slutt.

Et skudd fra Etienne Capoue gikk via Per Mertesacker og satte Petr Cech ut av spill, men stolpen reddet Arsenal. Men som nevnt, to minutter på overtid kunne ingen hjelpe Arsenal.

City: Scoret syv (!) mot Stoke

Arsenal sløste



Den første halvtimen var kjedelig til en fotballkamp å være. Det tok hele 28 minutter før vi fikk kampens første skudd da Mohamed Elnenys forsøk fra distanse gikk over. Mot slutten av omgangen hadde Xhaka og Hector Bellerin hver sin ålreite mulighet.

I starten av andre omgang spilte Mesut Özil fri Alex Iwobi alene med Watford-keeper Heurelho Gomes. Iwobi satte ballen utenfor. Få minutter senere byttet de roller, men heller ikke Özil klarte å sette inn 2-0.

Det straffet seg.

Andre Premier League-resultater lørdag:

Burnley – West Ham 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Michail Antonio (19), 1-1 Chris Wood (85).

20.945 tilskuere.

Rødt kort: Andy Carroll (27, to gule), West Ham.

Crystal Palace – Chelsea 2-1 (2-1)

Mål: 1-0 César Azpilicueta (selvmål 11), 1-1 Tiemoué Bakayoko (18), 2-1 Wilfried Zaha (45).

25.480 tilskuere.

Liverpool – Manchester U. 0-0

52.912 tilskuere.

Manchester City – Stoke 7-2 (3-1)

Mål: 1-0 Gabriel Jesus (17), 2-0 Raheem Sterling (19), 3-0 David Silva (27), 3-1 Mame Biram Diouf (44), 3-2 Kyle Walker (selvmål 47), 4-2 Jesus (55), 5-2 Fernandinho (60), 6-2 Leroy Sané (62), 7-2 Bernardo Silva (79).

54.128 tilskuere.

Swansea – Huddersfield 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 Tammy Abraham (42), 2-0 Abraham (48).

20.657 tilskuere.

Tottenham – Bournemouth 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Christian Eriksen (47).

73.502 tilskuere.

Joshua King spilte hele kampen for Bournemouth.

Spilles søndag: Brighton – Everton, Southampton – Newcastle.

Spilles mandag: Leicester – West Bromwich.