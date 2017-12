Tilbake på banen etter kreft - for andre gang

Rochdale-spiller Joe Thompson (28) har for andre gang i karrieren gjort comeback etter å ha blitt diagnostisert med kreft.

Den oppsiktsvekkende historien har fått spalteplass hos en rekke medier, blant andre britiske BBC.

De skriver at da den 28 år gamle midtbanespilleren kom innpå i det 72. minutt i 1-1-kampen mot Walsall i League One lille julaften, var det for første gang siden mars i år.

Da fikk Thompson beskjed om at lymfekreften han ble diagnostisert med i 2013 og som han var kvitt i 2014, hadde kommet tilbake.

Nå er han altså tilbake på banen igjen etter å ha kjempet mot kreften for andre gang.

– Det har vært mye jobbing bak lukkede dører. Jeg er svært fornøyd med å ha kommet tilbake på banen, sier spilleren selv i et intervju med BBC Radio Manchester.

Han forteller at det har vært mye fremgang og tilbakefall i behandlingsperioden, men at han sakte, men sikkert kjempet seg tilbake til å gå, til å sykle og til å spille fotball igjen.

– Jeg er ikke ute etter sympati. Og det er heller ingen som holder tilbake taklinger på treningsfeltet. Så mye kan jeg si, sier han.

Joe Thomspon har spilt over 100 kamper for Rochdale, League One-klubben han i sin tid slo igjennom i. Han har også vært innom Tranmere Rovers og Carlisle United i tillegg til noen låneopphold i andre klubber.

Rochdale ligger nest sist på tabellen etter 22 spilte kamper. Laget har bare Bury bak seg.

