Kommentar Med åtte poengs forsprang etter en tredjedel av sesongen, er det vel bare å dele ut ligagullet til Manchester City. Eller?

Huddersfield greide heller ikke å stoppe Pep Guardiolas virvelvind av et lag. City slet seg til en noe heldig 2-1-seier, står med 37 av 39 poeng og sjelden, kanskje aldri, har et lag dominert så kraftig så langt inn i sesongen.

42 mål, altså over tre i snitt pr. kamp, forteller det meste om hvordan høsten har sett ut (åtte baklengs).

Samtidig: Med tre poeng for seier viser historien at det kan snu fort, og for tabelltoer Manchester United handler det i første omgang om at avstanden i hvert fall ikke bør øke før lagene møtes på Old Trafford 10. desember.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Og de som holder med United, hvilket jo er ganske mange, kan kanskje finne et lite håp i stillingen etter 13 serierunder tilbake til 1995/96. Det var da den engelske toppdivisjonen ble kuttet fra 22 til 20 lag, og fra da av har det på dette tidspunktet av sesongen vært 25 runder igjen på å hente igjen lederlaget.

Bare i halvparten av de 22 sesongene siden 1995 har laget som har toppet etter en tredjedel av sesongen, endt opp som mester.

Dette blir mange tall, men er forhåpentligvis til å forstå:

• • I løpet av disse 22 sesongene har Manchester United vunnet ligaen hele 11 ganger. Bare tre av de 11 titlene er vunnet etter at United ledet etter 13 runder. United har generelt vært en «slow starter».

• • Bare seks ganger på disse 22 sesongene har United hatt flere poeng enn de nåværende 29. Snittet er på 26,5. I Alex Fergusons 18 sesonger fra 1995 til 2013 var snittet etter 13 runder 27,3 poeng.

Poengmessig har altså United åpnet sterkt denne høsten, og det uten å spille opp mot sitt beste (får man tro). Det store problemet er naboens umenneskelige start.

Og selvsagt er Manchester City enorme gullfavoritter. Siden 1995/96 har det aldri før skjedd at et lag har ledet med åtte poeng.

Én gang har likevel Manchester United kommet tilbake etter å ha vært åtte poeng bak: I 2002/03 ledet Liverpool med 30 poeng, United var nummer fem med 22. United vant på 83, fem foran Arsenal og hele 19 foran et Liverpool som ramlet fullstendig sammen.

SÅ TUNGT UT: Da Kevin Keegans Manchester City slo Alex Fergusons Manchester United 3-1 på Maine Road i november 2002 var det ikke mye som pekte mot United-gull. Det var åtte poeng opp til ledende Liverpool, men United vant til slutt, fem poeng foran Arsenal. Foto: REUTERS

Siden 1995/96 har heller aldri noe lag stått med enorme 37 poeng etter 13 runder, som Manchester City nå. De som har vært nærmest:

• • City selv hadde 35 poeng i 11/12, fire foran Tottenham og fem foran United. Den gangen endte det med at City vant Premier League, men først etter et enormt overtidsdrama i siste runde, der United ble slått på målforskjellen.

• • Chelsea hadde 34 poeng i 05/06, ledet da med syv på Manchester United og vant med åtte foran samme lag.

• • United hadde 34 poeng i 06/07, ledet da med tre på Chelsea og vant med seks foran samme lag.

Hvilket lag har rotet bort den største ledelsen etter en tredjedel av sesongen?

Svar: Arsenal. Ledet med fire poeng på Chelsea i 13/14, City var seks bak, men City vant ligaen, to poeng foran Liverpool. Ingen lag som har hatt et større forsprang enn fire poeng har mistet ledelsen.

spb34878.jpg - TIDLIG FEIRING: Chelsea og kaptein John Terry kunne feire ligamesterskapet 29. april 2006. Chelsea var til slutt åtte poeng foran Manchester United. Foto: AFP

På den annen side:

• • Newcastle var seks poeng foran United (på 6. plass) i 96/97, men endte på annenplass, syv bak United.

• • Arsenal var nummer seks, seks poeng bak ledende Leeds, i 01/02, men vant ligaen suverent.

• • Både Chelsea og Liverpool sto med 32 poeng og var fem foran United i 08/09. United tok gullet, fire foran Liverpool og fem foran Chelsea.

Konklusjon: Det meste peker i retning av Manchester City-gull, men det er ingen som helst grunn til å gi opp jakten.

PS! Liverpool står med 23 poeng, og er der de pleier å være. Snittet etter 13 kamper i de 22 foregående sesongene: 22,3.