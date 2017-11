Rett fra kamp til fødestue

Ryan Colclough (22) rakk ikke å spille ferdig kampen mot Doncaster. Grunnen: han måtte få med seg sin sønns fødsel.

Wigan-fansen skjønte lite da Ryan Colclough ble tatt av banen ved timen spilt rett etter å ha scoret sitt andre for dagen i 3-0-seieren mot Doncaster tirsdag, bare for å bli sett løpende rett inn i garderoben.

Nå viser det seg at grunnen er enkel, skriver The Mirror. Spilleren hadde nemlig viktigere ting å foreta seg.

For på fødestua var Colcloughs sønn på vei til å bli født, og akkurat det ville ikke Wigan-vingen ga glipp av. Han hastet til fødestua, i både drakta, shorts og strømper.

Det viser et bilde lagt ut på Twitter av styreformann David Sharpe.

– Gratulerer til Ryan Colclough, som scoret to i kveldens seier og som ble byttet ut i tide til å se sin sønn bli født, skriver han ved siden av bildet.

Wigan slo altså Doncaster 3-0, og Colclough rakk å score to mål før han ble byttet ut.

– I pausen fikk vi beskjed om at vannet var gått for hans andre barn, og så fort han scoret sitt andre, tok vi ham av. Hodet hans var på et helt annet sted, forklarer assistentmanager Leam Richardson, ifølge The Mirror.

Det er ikke bare utenfor banen det går bra for Colclough. Med 3-0-seieren over Doncaster ligger Wigan foreløpig an til å rykke opp fra League 1 (tredje nivå). Laget ligger på 2. plass, ett poeng bak Shewsbury.