Ryan Giggs leter fortsatt etter sin første permanente managerjobb. Nå flørter 43-åringen med ledige Premier League-klubber.

– Leicester ble mestere for to sesonger siden. Everton er en fantastisk klubb med en fantastisk historie. For meg er dette klubber jeg vil være interessert i, sier Ryan Giggs i et intervju, som er gjengitt av Sky Sports.

Mandag ble det nemlig klart at Ronald Koeman er ferdig som Everton-manager. Nyheten kommer allerede dagen etter at Everton fikk juling av Arsenal på Goodison Park.

Samtidig er det under en uke siden Shakespeare måtte ta sin hatt og forlate sjefsstolen i Leicester. Nå er Ryan Giggs sulten på sin første permanente jobb som manager i engelsk fotball.

– Jeg har sagt hele tiden at jeg vil være åpen for klubber som deler de samme ambisjonene som meg, sier Giggs.

I fjor ble Manchester United-legenden koblet til Swansea etter at Francesco Guidolin fikk sparken. Men jobbintervjuet gikk visstnok så dårlig at Swansea heller ansatte en gammel Tippeliga-kjenning.

Ettter at 43-åringen la skoene på hylla i 2014, gikk han inn i trenerteamet til Manchester United. Der var han også midlertidig manager etter at David Moyes fikk sparken.

Ryan Giggs valgte å forlate Manchester United da José Mourinho ble ansatt som klubbens nye manager. Portugiseren ville ha inn sin trofaste assistent Rui Faria, noe som gjorde at Giggs angivelig ble tilbudt en annen rolle.

Det takket waliseren «nei, takk» til, og siden har Giggs vært på utkikk etter en managerjobb.

– Det er klubber i Premier League som ville ha vært gode jobber, men også i Championship og League One. For meg handler det mer om filosofi enn klubbens status, sier Giggs.