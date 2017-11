Wæhler har pendlet 6000 kilometer – hadde fått ny kontrakt i Sogndal

ULLEVÅL/SOGNDAL (VG) Hjemme med familien er det eneste stedet superveteran Kjetil Wæhler (41) trives bedre enn på fotballbanen.

Derfor har han hatt et pendlerprogram av den heftige sorten, tilsvarende Oslo-New York det siste halvåret– samtidig som han har spilt for å holde Sogndal på rett kurs i Eliteserien.

Avstanden Wæhler har tilbakelagt mellom Sogndal og Oslo i bil og fly – pluss en tur fra Molde til Oslo (etter kamp) og en tur-retur Sogndal-Bergen for å behandle en skade – er etter VGs anslag ganske nøyaktig 600 mil.

I tillegg til de over 20 turene i Widerøes propellfly mellom Gardermoen og vesle Haukåsen kommer borteturene til og fra Sogndal med laget.

Blant flere 40-åringer: Wæhler med på eldrebølge

Ville ikke flytte



Når firebarnsfaren skulle gjøre sitt halvsensasjonelle comeback i mai, etter at han egentlig la opp som 40-årig Vålerenga-spiller i fjor høst, var det en viktig del av avtalen at han skulle få muligheten til å reise hjemom familien i Oslo når anledningene bød seg.

– Det var ikke aktuelt at familien skulle flytte opp hit. Sogndal har lagt forholdene helt til fantastisk til rette, klubben og trenerapparatet har vært så forståelsesfulle. Dette var viktig for familien og viktig for meg selv. Samtidig vil jeg trene dagene før kamp også, sier Wæhler.

– Det var aldri aktuelt å fly opp og ned hver eneste uke og hver eneste helg, eller at jeg skulle bodd hjemme og kun reist til Fosshaugane for å spille kamper. Det er i landslagspauser, frihelger og når vi har spilt kamper i Oslo-området, at jeg har blitt noen dager ekstra. Det har aldri vært noe problem, og det er bare 50 minutter med fly, sier 41-åringen.

Se Wæhlers favoritter fra karrieren – artikkelen fortsetter!

Den aller siste flyturen oppover, der VG fikk være med, ble litt lengre. For Dash 8-doningen kunne ikke lande i Sogndal.

Bygda hadde kledd seg i samme drakt som fotballagets hvite, det var nedbør og lavt skydekke, og da passer det dårlig å være den eneste lufthavnen der du i praksis går opp for landing (flyplassen ligger på et fjell).

Sammen med de 18 andre passasjerene måtte Wæhler lande i Sandane og skysses til Fosshaugane i maxitaxi. Nå håper han det aller siste arbeidsskiftet som Sogndal-spiller varer lengre enn førstkommende søndag.

Les også: Mener det større katastrofe for AaFK å rykke ned

Vil fullføre oppdraget



Fordi det vil bety at Sogndal, ikke nedrykksrival Aalesund, står som nummer 14 etter oppgjøret mot gamleklubben Vålerenga og får to nye kamper neste uke: Kvalifiseringsdobbelen mot Ranheim fra Obos-ligaen. Wæhlers 214. kamp i norsk toppdivisjon blir også en av de viktigste.

– Klarer vi å holde oss, er oppdraget fullført. Det er viktig for meg, beskriver Wæhler – Lyn-gutten som ble skolert av Lillestrøms gamle midtstopperkjempe Ole Dyrstad – og endte som forsvarshelt i Vålerenga.

Klubben hans gjennom to perioder i karrieren kan altså bidra til å sende Sogndal ned én divisjon på søndag.

– Kunne du spilt – og levert – i Eliteserien også neste år?

– Ja. Det er jeg ganske bestemt på at det kunne jeg. Om jeg gjør det, er jeg mer tvilende til.

– Var det viktig for deg å vise deg frem i år, siden du la opp litt motvillig?

– Nå var det jeg som tok avgjørelsen at jeg ikke ville mer, men uten at de (Vålerenga) prøvde å overtale meg. Jeg visste hele tiden at jeg hadde det i meg. Når du er 40 år og spiller fotball, skal det være gøy å spille. Fra sommeren og ut i fjor var det ikke gøy. Det var mye surr i Vålerenga. Mye som ikke stemte der.

– Er du åpen for å spille mer?

– Jeg utelukker det ikke. Jeg har ikke sagt i år at jeg legger opp. Det som skjer, får skje. Men jeg har valgt å holde fullstendig fokus på den kampen som kommer nå på søndag, presiserer Wæhler.

Traff de blink? Slik spådde Norsk Regnesentral utfallet av Eliteserien

Nummer to på to lister



I løpet av det siste halvåret har han blitt Eliteseriens nest eldste spiller og målscorer gjennom tidene (Thorleif Olsen fra Vålerenga har begge rekordene – regnet fra 1963).

Hjemme i det nybygde funkishuset på Ullevål i Oslo, bare en klassisk Wæhler-klarering fra landslagsarenaen, har kona Ingvild bodd sammen med barna August (12), Vilma (10), William (8) og Lærke (6).

Kona har vært like tålmodig siden de ble kjærester som 18-åringer, hun ga grønt lys for dette ekstraeventyret også – og hun ble på sett og vis «advart» om at dette kunne skje, det som skjedde mandag 8. mai.

Da fikk Wæhler en sms fra et nummer han ikke hadde lagret på telefonen.

Artikkelen fortsetter under videoen!

Den var signert Sogndal-trener Eirik Bakke. Han lurte på om midtstopperen med 32 A-landskamper (31 av dem etter han fylte 30 år) kunne spille for klubben allerede kommende helg, og dagen før hadde også Kongsvinger forhørt seg.

– Jeg sa til både kona og kompiser etter sesongen i fjor at jeg ikke kom til å bli overrasket om noen ville ta kontakt. Men det var tidlig. Jeg hadde trodd det ville skje i vinduet på sommeren, ikke i mai, forteller Wæhler, som neppe hadde vært interessert i å spille i Obos-ligaen.

Ble bevisst i Aalborg



Men Sogndal kunne tilby det meste han ville ha. Inkludert en badekulp med isvann inne i garderoben, noe han bruker hver dag.

Wæhler hevder han aldri har lest noe spesielt eller forhørt seg med noen i sin vellykkede og stadig pågående jakt på å forlenge karrieren.

Det startet med overgangen til danske Aalborg i 2009, rett før Wæhler fylte 33 år, der han trolig spilte karrierens aller beste fotball og var fast på Drillos landslag.

– Det skjedde noe med meg da. Når du blir hentet av en utenlandsk klubb, er det litt anerkjennelse, og da skal du komme som et godt eksempel og vise at du er profesjonell og hvorfor du kanskje skal ta plassen til en annen spiller. Det startet i små drypp og er bygd på underveis.

Ifølge Wæhler handler det mest om noen øvelser allerede før frokost, at han aldri drikker brus, hverken med eller uten sukker, han tar isbad og badstue, han sover minst åtte timer hver natt, han spiser stort sett mat han lager selv eller får servert i høyskolekantinen på Fosshaugane Campus.

Bygdeklubbens eventyr: Rikere enn Vålerenga

– Er litt smågæren



Han har aldri løftet benkpress, kaller seg «ikke sterk i det hele tatt», men han gjør stabilitetsøvelser og løper mye intervaller av forskjellige slag, som to- og fireminuttere på en hastighet mellom 16,5 og 18,5 og med 1,5-2 prosent stigning.

– Jeg har en «force» at jeg er litt smågæren, egentlig. Det sitter i topplokket, du må ha drivkraften til å være med – og utgjøre en forskjell. Være nøyaktig med søvn, mat, forberedelser og være litt ego. Heldigvis har jeg en familie som er veldig forståelsesfull. Det å være i Sogndal nå er en skikkelig egotripp, liksom. Det er kun meg her. Nesten som å være en individuell idrettsutøver, sier lagspilleren.

Artikkelen fortsetter under bildet!

VELKJENT REISERUTE: Her spaserer Kjetil Wæhler ut på rullebanen på Gardermoen og setter seg i Widerøes vesle propellfly. Vel fremme i Sogndal bærer han bagasjen det siste stykket opp til Fosshaugane Campus. Foto: , Øyvind Herrebrøden

Sogndal-trener Eirik Bakke mener Wæhler egentlig kan være mer forsiktig enn det han er i treningsarbeidet.

– Jeg har kjennskap til det fra min egen karriere; Du har lyst til å være med på alt, men det viktigste for meg er at han spiller søndag, ikke hva han gjør gjennom uken. Kjetil er annerledes. Han må trene hver dag, sier Bakke.

Eldre enn sjefen



Da VG besøkte treningen ba han midtstopperen stå over de intensive spilløktene da de trente fire mot fire eller fem mot fem.

– Men når jeg tar ham vekk derfra, vet jeg at han går inn i gymmen… Jeg liker ikke å si at vi ikke skal trene mer, men han må vi faktisk bremse, sier Sogndal-treneren (40), som slett ikke er den første treneren 41-årige Wæhler har hatt som er yngre enn ham selv.

Slik var det både med Martin Andresen i Vålerenga og Magnus Pehrsson (nå i Malmö) fra Aalborg-tiden.

– Kunne du gitt Wæhler et nytt år i Sogndal?

– Hvis Kjetil hadde hatt lyst å fortsette, hadde det vært vanskelig ikke å gi ham ny kontrakt. Det hadde jeg ikke hatt noe problemer med å gjøre, sier Eirik Bakke.