Viking-treneren erkjenner nedrykk etter å ha blitt rundspilt av Vålerenga

Presset Fredriksen: – Det er ikke krise

ÅLESUND (VG) (AaFK-KBK 1-1) Det ser mørkere og mørkere ut for AaFK for hver runde - ingen seier siden juni, kvalikplass i serien og med tøff motstand de siste fire rundene. Men Trond Fredriksen vil ikke si at det ser bekmørkt ut for Aalesund.