Viking-forbannelsen fortsetter for Stabæk: - Sånn er det

(Viking - Stabæk 2-0) Nok en gang måtte Stabæk forlate Stavanger uten tre poeng. Det kostet dem to plasser på tabellen - og en halv million kroner i premiepenger.

Slik fordeles premiepengene 1. plass: 22,9 2. plass: 19,4 3. plass: 15,9 4. plass: 11,1 5. plass: 10,2 6. plass: 9,8 7. plass: 9,4 8.-10. plass: 8,9 11-13. plass: 8,5 14. plass: 8,0 15.-16. plass: 7,6 Summene er i millioner kroner Kilde: Norsk Toppfotball (NTF)

Bærumslaget lå på 7. plass før den siste serierunden, men etter endt Eliteserie 2017, etter at det ble tap for Viking i runde 30, må Stabæk ta til takke med en 9. plass.

Det betyr 8,5 millioner kroner i premiepenger, kontra 9,4 mill. dersom laget hadde beholdt 7. plassen. Eller en halv mill. mindre i premiepenger, altså.

Mot Viking var det Mathias Bringaker som ble tungen på vektskålen.

Etter først å ha bommet på en kjempesjanse i det 20. minutt, fikk han sin revansje fem minutter senere. Julian Ryerson skal riktignok ha en del av æren for sin fantastiske ball i bakrom, men avslutningen til spissen var minst like lekker: en elegant chip.

– Det var utrolig kjekt å endelig få en scoring igjen. Den har jeg lengtet lenge etter, uttalte han til Eurosport i pausen.

Det var Bringakers første nettkjenning i ligaen siden den 15. serierunden, da han scoret i 2-3-tapet for Molde. Da var datoen 2. juli.

Nedrykksdrama: Rykket ned sammen med Viking

20-åringen var imidlertid ikke ferdig for dagen, og la på til 2-0 med en behersket avslutning fra 16 meter fem minutter ut i omgang nummer to. Hans tredje og fjerde Eliteserie-mål for sesongen gjorde at Viking avsluttet det begredelige fotballåret med seier.

På tross av det: Stavanger-laget blir, som allerede kjent, å finne i 1. divisjon kommende år.

For Stabæk betyr det at det fortsatt blir en stund til de kan få bukt med forbannelsen mot Viking. I ligasammenheng må vi helt tilbake til år 2000 får å finne sist gang det ble tre poeng i Stavanger.

Siden Mike Kjølø, Christian Holter og Christian «Chippen» Wilhelmsson sørget for 4-1-seier den 9. august i milleniumsåret har det blitt fire uavgjort og nå elleve tap.

– Vi hadde lyst til å vinne, men det var en sjanse å ta siden vi ikke har vunnet her siden 2000. Men sånn er det, sier kaptein Morten Morisbak Skjønsberg til Eurosport.

Etter 292 eliteseriekamper for Stabæk legger 34-åringen fotballskoene på hylla. På de scoret han to mål, det siste for litt over én måned siden.

– Jeg sitter igjen med mange gode opplevelser, både opp- og nedturer, sier han.

