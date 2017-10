VIF-party da Aalesund ble banket ned i nedrykksgjørma: – Ydmykende

VALLE (VG) (Vålerenga – Aalesund 5-1) Det var som om alt det beste fra Ronny Deila-fotballen skyllet over Valle på én gang: Vålerenga vant 5-1 og holdt et fotballparty som kan bli Aalesunds gravøl.

For etter 11 strake sesonger i Eliteserien har Aalesund rotet seg ned med begge bena i bunnstriden. Trener Trond Fredriksen var knallhardt presset fra før – og nå er muligens spørsmålet Aalesund-ledelsen må stille seg om den mangeårige klubbmannen er rett mann til å lede oransjetrøyene i de fem siste serierundene.

Slik svarer AaFK-styreleder Jan Petter Hagen på det spørsmålet fra VG idet kampen blåses av:

– Vi forholder oss til den avtalen med Trond, sier Hagen, som ellers ikke la skjul på at han ikke likte det han hadde sett.

– Det å tape 1-5 er ydmykende. Det er tungt for spillerne, tungt for trenerne. Nå må vi bite tennene sammen og slå til mot Kristiansund neste lørdag, sier Hagen til VG.

Gikk i strupen



Åpningsminuttene minnet litt om naturprogrammene som viser løvens kamp mot gnuen: Et skrekkslagent Aalesund forgjeves prøvde å rømme – mens Vålerenga løp fortere, var sterkere og gledet seg til neste jafs av motstanderen.

Christian Grindheim (34), den gamle løpsbikkja som er født på ny som hovmester i mellomrommet, linket opp med tenåringen Chidera Ejuke gang på gang, og Aalesund-back Bjørn Helge Riise slet med å holde følge.

Bare fem minutter var godt da nigerianeren viste hva som var i vente. Et skudd smalt i hanskene til Andreas Lie.

Etter et par touch her og der etter returen falt ballen ned hos venstreback Ivan Näsberg. 21-åringen, omtrent født og oppvokst på Sotahjørnet, banket inn 1-0 med et flatt skudd, og dommer Tom Harald Hagen ville ikke høre på protestene om at Vålerenga-spiller kan ha vært offsideplassert og forstyrret synsfeltet til keeper Andreas Lie.

Så startet Ejuke sitt show: Først ble han flikket inn i bakrommet av Grindheim og satte 2-0 i nærmeste hjørne. At Magnus Lekven forærte Edwin Gyasi en gratissjanse på en motbydelig tversoverfeil, som gjorde at hollenderen reduserte til 1-2, var raskt glemt.

Riise byttet ut



For Ejuke fortsatte å løpe, Grindheim fortsatte å finne ham. En hurtig kontra langs høyresiden satte Vålerenga i overtall, Grindheim kunne skutt selv, men trillet elegant til det som fremstår som hans beste lekekamerat.

Afrikaneren scoret 3-1, lagene gikk til pause – og høyreback Bjørn Helge Riise ble igjen i garderoben da 2. omgang skulle starte. Veteranen ble byttet ut.

I 2. omgang fortsatte Vålerenga å kjøre på. Ejuke fikk en smell og måtte forlate banen allerede etter 62 minutter, uten at det bremset lagkameratene.

Simen Juklerød scoret sitt første mot Haugesund i forrige runde og fant det like greit å fortsette den trenden: Flankespilleren dunket inn VIFs fjerde via Aalesunds Athanasios Papazoglou.

Sistnevnte kunne gjort opp for seg ved å redusere etter 69 minutter, men en bunnsolid Adam Larsen Kwarasey reddet. Vålerenga stormet umiddelbart i angrep, slik de gjorde hele kvelden, og istedet løp spissen Henrik Kjelsrud Johansen 5-1 i nettet bare sekunder senere – gjøvikenserens andre mål på to kamper.

Krisetall for Aalesund



Og Aalesund? Dette var kamp 11 i Eliteserien på rad uten seier, noe som aldri har skjedd tidligere i toppdivisjonen på klubbens 13 sesonger.

Det er flere tall som varsler nedrykksfare på Sunnmøre:

Det er første gang i 16-lagsserien (fra og med 2009) at Aalesund har så fattig poengfangst som 25 etter 25 runder.

På de samme sesongene har sunnmøringene heller aldri ligget så dårlig an på tabellen med 14. plass fem runder før slutt (aldri vært dårligere enn 12 på dette tidspunktet av sesongen).