– Vi er ikke avhengige av Molde, dette ordner vi selv

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Stabæk 0-0) Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen var skuffet, men fattet etter at Rosenborg misbrukte muligheten til å sikre seg sitt 25. seriemesterskap.

Rosenborg og Stabæk spilte kanskje sesongens mest underholdende 0-0-kamp. Tallene viser titalls store sjanser, i tillegg til tre tverrliggertreff og to straffesituasjoner.

– Jeg er skuffet over at vi ikke scorer mål, men det er jo en fantastisk 0-0-match. Vi skaper et tosifret antall sjanser. Det er litt synd, for vi skulle gjerne ha feiret sammen med Kjernen og vært seriemester nå. Det hadde vært det klart beste, sier Kåre Ingebrigtsen til VG.

Dermed er Ingebrigtsen og kompani avhengig av at Molde avgir poeng mot Vålerenga for at trøndernes gullfest ikke skal bli utsatt ytterligere.

– Jeg bryr meg svært lite om hva Molde det gjør. Det som skjer i Oslo har egentlig ingenting å si. Det er vi som har spilt oss i den situasjonen vi er i, og vi er ikke avhengig av noe resultat i Oslo. Vi har tre kamper igjen, så dette ordner vi selv.

Overtenning?

Før kampen snakket Ingebrigtsen om at spillerne lå farlig nær overtenning. Kanskje var det det som preget hjemmelaget som slet med å få det karakteristiske angrepsspillet til å sitte i første omgang.

– Vi hadde mye vilje og lyst til å gå i angrep. Det gjorde at vi ble litt lange i perioder, og ga Stabæk muligheten til å kontre på oss. Det ble en hawaii-kamp, og lysta til å vinne var fryktelig stor. Det ble en artig fotballkamp med mye sjanser. Vi var ikke prega, det var vi ikke, men vi hadde fryktelig lyst til å vinne.

På 45 møter lagene imellom har Rosenborg vunnet 21 og Stabæk 16. For åttende gang endte møtet uavgjort. Ingebrigtsen har ikke noe god forklaring på at Stabæk tilsynelatende har knekt «Rosenborg-koden».

– Stabæk er et godt fotballag, med mye fart på topp. Tror ikke det er noe spesiell årsak til det.

Lover feiring

Nå skal spillere og trenere følge kampen mellom Vålerenga og Molde. Og Rosenborg-treneren lover at det blir en liten feiring, om det likevel skulle bli gull, om enn to timer på overtid.

– Vi følger kampen, og vi skal spise og slappe av, sier Ingebrigtsen.

– Blir det anledning til en feiring?

– Selvfølgelig skal vi feire seriemesterskap, hvis man ikke gjør det så har man blitt for blasert. Hvis vi vinner i kveld skal i hvert fall jeg ta meg et glass vin, det er det ingen tvil om.

– Hvorfor var ikke Jørgen Skjelvik i troppen i dag?

– Det får du spørre agentene hans om.