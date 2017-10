Eliteserien er mer spennende enn på lenge, men tilskuertallene har falt ytterligere denne sesongen. Klubbene avviser at billettprisene er årsaken.

VG har sjekket hva det koster å se samtlige 16 klubber.

Prisbarometeret (etter VGs kriterier) viser at de beste lagene også er dyrest: Her er serietoer Brann så vidt foran ligaleder Rosenborg.

Brann Stadion ble endelig nesten fullsatt med over 16.000 tilskuere da Brann tok i mot Vålerenga på søndag, men tidligere denne sesongen har det vært en «mismatch» mellom Branns sterke resultater og det heller beskjedne publikumsoppmøtet i Bergen.

På Brann Stadion koster det 450 kroner for de beste billettene på hovedtribunen og 250 kroner for den billigste voksenbilletten dersom du kjøper billetten på kampdag.

Kommersiell leder i Brann, Camilla Schutz, tror ikke det har noe å gjøre med hvor mye det koster.

– Vi har ingen grunnlag for å si at billettprisene er det som påvirker tilskuertallet. Summen av hvor mange som kommer på Brann Stadion hver gang handler om utrolig mye ulikt. Vær, motstand, tabellplassering, fokus i media, om kampen går på TV, kamptidspunkt og så videre. Så det er summen av mange ulike variabler som kan forklare oppgang eller nedgang, sier Camilla Schutz til VG.

– Rosenborg er ikke dyrest

Rosenborg har sitteplasser (enkeltbilletter) fra 430 til 215 kroner. Daglig leder og arrangementssjef, Tove Moe Dyrhaug, tror billettpriser har noe å si, men hun vil ikke være med på at Rosenborg er blant de dyreste.

– Jeg tror det er helt feil å si at vi er blant de dyreste på ordinære billetter. Vi har alltid ulike kategorier og segmenterer de ulike plassene og tilbudene, og det tror jeg er noe av grunnen til at vi har så mye publikum. Vi har for eksempel veldig familievennlige priser, og nå til kampen mot Sandefjord har vi «familiekampen» som tema. Da har vi rabatterte billetter for familier på hele stadion. Vi har også temaer som for eksempel «Trøndelag på kamp», der vi inviterer de ulike kommunene. Det er ikke noen tvil om at dette bidrar til å fylle stadion, sier Moe Dyrhaug til VG.

Hun tror også det er avgjørende å være synlige i lokalmiljøet.

– Vi byr på oss selv, og kjører alltid ulike tiltak og kampanjer til hver kamp, ved at man for eksempel kan få møte spillerne etter kamp, ta selfies på banen og så videre. I tillegg bidrar vi mye rundt samfunnsengasjement, som bygger supportere, blant annet gjennom for eksempel fotballskoler og andre ting vi vi arrangerer, alt dette er med på at folk blir glade i Rosenborg og går på kamp.

De dyreste billettene selges først

Brann vinner og vinner på hjemmebane, scorer mest av alle i Eliteserien og er bare to poeng bak serieleder Rosenborg. Men til frustrasjon for spillere og profiler har likevel ikke publikum strømmet til Stadion før den forrige runden mot Vålerenga.

TV 2s sportsanker Fin Gnatt antydet på sin Twitter-konto etter Branns kamp mot Stabæk i den 13. serierunden at prisene kan ha sin del av skylden:

Men Camilla Schutz i Brann mener at de merker lite til akkurat denne kritiken.

– Våre rimeligste billetter er de det selges minst av og de dyreste billettene selges som regel først. Og selv om det er billigere å kjøpe billetter på forhånd kan vi selge i snitt 1000-3000 billetter på kampdag. At så mange velger å utsette til kampdag og betale fullpris, viser at prisen ikke nødvendigvis er viktigst, forteller hun.

Samme priser på ny stadion

Vålerenga er også blant klubbene med dyrest billetter, særlig hvis du er en familie på fire, fordi de ikke har et familietilbud. For to voksne og to barn vil det koste 800 kroner å gå på Vålerenga-kamp.

– Vi har ikke noe tilbud på dette per i dag. Vi oppfatter ikke nødvendigvis at en familie er to pluss to, men vi vurderer å lage familiepakker på det nye stadionet, det gjør vi, sier salgssjef for privatmarked i Vålerenga, Morten Nydal.

Han opplyser at prisene vil bli den samme når stadionet på Valle tas i bruk fra september.

– Vi har priser som er fastsatt for sesongen, og som vi vil fortsette med. Vi kommer ikke til å øke prisene for åpningskampen, og Brann-kampen på nye stadion, selv om vi vet de antageligvis blir utsolgt, sier Nydal.

Liten tro på gratisbilletter

Camilla Schutz i Brann forteller at de ikke har troen på at interessen for norsk fotball vil øke ved å sette prisene vesentlig ned.

– Det har vi eksempler på i Norge hvor lag har delt ut gratisbilletter og satt ned prisen vesentlig uten å få den økte interessen. Da er det vanskelig å skaffe inntekter.

Det sier både Morten Nydal og Tove Moe Dyrhaug seg enig i.

– Det er en del år siden vi har gjort mye av dette, men tidvis inviterer vi alle breddelag i Oslo på kamp med DNB. Det synes vi er hyggelig å gjøre en gang eller to i året. Men å dele ut gratisbilletter til tilfeldige på gaten har vi liten tro på. Og vi ser at benyttelsen av gratisbilletter er lav, vi har mer troen på å lage et godt arrangement, sier Morten Nydal.

– Vi har ikke troen på å dele ut gratisbilletter, vi har mye mer tro på temaer og kampanjer. Det handler om å få folk til komme, og ved utdeling av gratisbilletter kan det resultere i at folk ikke bruker billettene. Vi har mye mer troen på å segmentere og legge til rette for de ulike gruppene, med gode rabatterte priser enn fribilletter. Vi ønsker at folk skal komme på stadion, sier Tove Moe Dyrhaug.

Her kan du se prisene for ordinære billetter til Eliteserie-kamper. VG har tatt utgangspunkt i de dyreste billettene på hovedtribunen, den billigste sitteplassen for voksen og det billigste alternativet for en familie på fire.

Det kan derfor finnes tilbud og kampanjer som ikke fremkommer i denne oversikten.

Aalesund

Hovedtribune, voksen: 240 kr.

Billigste sitteplass, voksen: 140 kr.

Billigste alternativ, familie (2+2): 310 kr.



Brann

Hovedtribune, voksen: 450 kr. (400 kr. før kampdag)

Billigste sitteplass, voksen: 250 kr. (200 kr. før kampdag)

Billigste alternativ, familie (2+2): 600 kr.



Har ståplasser som er vesentlig billigere.

Haugesund

Hovedtribune, voksen: 300 kr.

Billigste sitteplass, voksen: 130 kr.

Billigste alternativ, familie: 460 kr.

Kristiansund

Hovedtribune, voksen: 290 kr.

Billigste sitteplass, voksen: 170 kr.

Billigste alternativ, familie (2+2): 310 kr.



Molde

Hovedtribune, voksen: 360 kr.

Billigste sitteplass, voksen: 140 kr.

Billigste alternativ, familie (2+2): 380 kr.



Lillestrøm

Hovedtribune, voksen: 300 kr.

Billigste sitteplass, voksen: 200 kr.

Billigste alternativ, familie (2+2): 400 kr.

Odd

Hovedtribune, voksen: 340 kr. (300 kr. på nett)

Billigste sitteplass, voksen: 60 kr.

Billigste alternativ, familie (2+2): 240 kr.



Rosenborg

Hovedtribune, voksen: 430 kr.

Billigste sitteplass, voksen: 215 kr.

Billigste alternativ, familie (2+2): 570 kr.



Adressa-abonnenter og COOP-medlemmer får billetter til henholdsvis 100- og 90 kr. på enkelte tribuner.

Sandefjord

Hovedtribune, voksen: 240 kr.

Billigste sitteplass, voksen: 190 kr.

Billigste alternativ, familie (2+2): 480 kr.



Sarpsborg 08

Hovedtribune, voksen: 250 kr.

Billigste sitteplass, voksen: 100 kr.

Billigste alternativ, familie (2+2): 300 kr.



Sogndal

Hovedtribune, voksen: 300 kr.

Billigste sitteplass, voksen: 150 kr.

Billigste alternativ, familie (2+2): 400 kr.



50 kr. for ståplass.

Stabæk

Hovedtribune, voksen: 295 kr.

Billigste sitteplass, voksen: 50 kr. (kan ikke kjøpes på nett)

Billigste alternativ, familie (2+2): 200 kr. (580 kr. om det skal kjøpes på nett)



Strømsgodset

Hovedtribune, voksen: 300-330 kr. (kommer an på motstander)

Billigste sitteplass, voksen: 100 kr.

Billigste alternativ, familie (2+2): 300 kr.



Tromsø

Hovedtribune, voksen: 250 kr.

Billigste sitteplass, voksen: 200 kr.

Billigste alternativ, familie (2+2): 400 kr.

Barn ifølge med betalende voksen betaler ikke. Betalende voksen kan ha med seg ubegrenset antall med barn.

Viking:

Hovedtribune, voksen: 360kr.

Billigste sitteplass, voksen: 260 kr.

Billigste alternativ, familie (2+2): 520 kr.



Vålerenga

Hovedtribune, voksen: 350 kr.

Billigste sitteplass, voksen: 200 kr.

Billigste alternativ, familie (2+2): 800 kr.



Gjennomsnitt:

Hovedtribune, voksen: 316 kr.

Billigste sitteplass, voksen: 160 kr.

Billigste alternativ, familie (2+2): 440 kr.

