Vålerenga fikk pusterom etter lekestue mot Haugesund

OSLO (VG) (Vålerenga-Haugesund 3-0) Et sprudlende Vålerenga har nå fem poeng ned til nedrykk. I samme slengen gjorde de Haugesunds medaljedrøm fjernere.

Med borteseier ville Haugesund bare vært poenget bak Brann, to bak Molde og tre bak Sarpsborg i medaljekampen bak Rosenborg.

I stedet ble det en blå festkveld. Ett presset Vålerenga-mannskap sørget for å få et pusterom fra nedrykksgjørma. Nå er Oslo-laget oppe på 10. plass med 30 poeng. Seks kamper før slutt er det nå fem poeng ned til kvalikplass (Aalesund) og nedrykksplass (Tromsø). Nettopp Aalesund gjester Engas nye storstue førstkommende helg. Fortsatt skal 18 poeng spilles om, så alt kan skje.

Fortsetter Ronny Deilas gutter slik de spilte mot Haugesund vil ting gå fint.

Husker du? Deila vil heller rykke ned enn å spille som Erlandsen

Klønete forsvarsspill



På en Vålerenga-corner i 27. minutt så det ut som Haugesunds Alexander Stølås glemte at dette faktisk dreier seg om en fotball og ikke er bryting. Han hadde ryggen til ballen, mens han fokuserte bare på å rive ned Christian Grindheim.

Det fikk Rohit Saggi med seg og dømte straffe til vertene. Den satte Herman Stengel trygt opp i hjørnet utagbart for Per Kristian Bråtveit.

VG LIVE: Vi fulgte kampen minutt for minutt.

Henrik Kjelsrud Johansen var gjennom i situasjonen før hjørnesparket. Uten å få ballen forbi en utrusende Bråtveit.

Ti minutter før pause revansjerte spissen seg. Han snek seg bak Fredrik Pallesen Knudsen og stupte inn sitt første seriemål for året etter et kreminnlegg toppet med bær fra Robert Lundstrøm.

– Det har vært mye stang ut, så det var deilig, sa Kjelsrud Johansen til Eurosport i pausen.

Saken fortsetter under videoen: «Kenneth, Kenneth, Kenneth»

Han burde fått et målpoeng til da han serverte lagkaptein Grindheim midt foran mål på syv-åtte meter, men Vålerengas toppscorer med fire mål (Ghayas Zahid har fem, men spiller i Kypros nå) avsluttet svakt.

Perlescoring



Selv ble Kjelsrud Johansen nektet 3-0 av Bråtveit kvarteret ut i andre omgang. Litt senere headet han utenfor foran «Klanen» - som bare sang høyere og høyere i flomlyset utover høstkvelden på Oslo Øst.

Klimakset kom fem minutter før slutt da Simen Juklerød på vakkert vis hamret ballen opp mot lengste kryss.

Også Chidera Ejuke hadde en god mulighet i andre omgang.

Les også: Singh orket ikke mer av rasismen i Polen

Sjanserik første omgang



Vertene var best også før hvilen. Enar Jaager holdt på å stange Vålerenga i ledelsen etter corner i 9. minutt, men ballen gikk i reklameskiltene istedet for nettmaskene.

Rett etterpå var Ali Liban Abdi på farten og satte ballen nokså rett på Adam Larsen Kwarasey. Kanskje skulle dommer Rohit Saggi stoppet Abdi for et høyt ball i forkant.

Eksperter og tallknusere: Disse lagene rykker ned

Samme Abdi gikk i bakken inne i straffefeltet i duell med Magnus Lekven og ropte på straffe. Uten medhold fra fløyteblåseren.

Abdi prater om rasismen:

Det var tydelig at Eirik Horneland ønsket et kompakt bortelag som tok kontringene, uten at det fungerte all verden, men det var oppskriften da Jonatan Tollås Nation holdt på å sette innlegget fra Haugesunds Alexander Stølås i eget mål på et klareringsforsøk etter halvspilt omgang.

Derfra og ut var det Vålerenga.

Fikk du med deg? Vålerengas stadion har fått nytt navn