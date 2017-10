Ulland-perle holdt SIF-trenden oppe

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – Odd 1–0) Sesongen er snudd på hodet for et lag som så triste og i villrede ut i vår. På de 10 siste kampene har Godset tatt 2,3 poeng i snitt.

Det var noe med stemningen på Marienlyst, noe med at publikum ante nok en seier, den fjerde på rad og den sjuende på de 10 siste kampene. Og da Marcus Pedersen skaffet et frispark på 18 meter med 16 minutter igjen å spille, finpusset Eirik Ulland Andersen skuddfoten.

Så tok han to skritts fart og banket ballen i hjørnet til høyre for Odd-keeper Sondre Rossbach, Ulland Andersens sjuende ligamål for sesongen. I den kalde høstlufta i Drammen, tok det av på tribunene. For nå har Godset-publikummet virket fått tro på at det er mulig å bli blant de tre-fire beste denne sesongen også.

– Det har vært en stund siden vi har hatt frispark nå, så jeg trengte én for å skyte meg inn, og så satt den andre, sier en tydelig fornøyd målscorer til Eurosport etter kampen.

– Vi har snakket mye om at vi ønsker å avslutte sesongen bra og være med der oppe, og det har vi muligheten til nå, fortsetter han.

Slet i starten

Sånn så det ikke akkurat da vi kom inn i juli måned og Godset sto med sine 15 poeng på de 15 første kampene. Det gikk til og med rykter om at hovedtrener Tor Ole Skullerud var ferdig.

Så snudde det, som det jo hender at det gjør hvis du er litt tålmodig. 9. juli mot Kristiansund på Marienlyst (4-2) ble starten på det som fortsatt varer: En optimisme, sju seirer og to uavgjorte på 10 kamper - og heng på lagene foran dem på tabellen.

Skullerud sier at han ennå ikke har begynt å se oppover på tabellen, men innrømmer likevel at han tross alt vet hvor de nå ligger.

– Vi kan også lese tabellen, sier han til Eurosport.

Frisparkperlen avgjorde

Ulleand Andersens frispark-mål var nok i en ganske jevnspilt kamp. Men nå er det Godset som har marginene på sin side. For Odd var på god vei til å overta kampen da Pedersen skaffet det viktige frisparket.

Odd, som har slitt hele sesongen med å komme igang, klarte aldri å svare, selv om mulighetene var der (før Ulland Andersens scoring), spesielt ved Etzaz Hussain og Elbasan Rashani.

Men det ville seg ikke, og dermed virker Odd å være godt plantet i ingenmannsland på tabellen denne sesongen.

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo var langt fra fornøyd etter kampen, og mener de fortjente å få med seg noe hjem til Skien etter høstkvelden i Drammen.

– Det er veldig frustrerende, et forferdlig tapt. Vi er veldig gode, er hans dom overfor Eurosport.