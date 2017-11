Ekspertene er uenige i om det var riktig av Viking å sparke Ian Burchnall (34) med to kamper igjen av sesongen.

Torsdag morgen ble det klart at Ian Burchnall ikke er mannen som skal trene Viking i 1. divisjon neste år.

Engelskmannen fikk sparken med umiddelbar virkning med to kamper igjen av sesongen.

Det får TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen til å reagere.

– Jeg synes timingen er merkelig. Hvis de er misfornøyde med ham nå, så er det rart at de ikke gjorde noe i sommer, sier han til VG.

Viking har vært jumbolaget i Eliteserien det meste av sesongen, og etter ti serierunder hadde de allerede seks poeng opp til sikker plass.

– Jeg kan ikke se hvordan han har forandret seg veldig mye siden i sommer, sier Mathisen.

Så du? Slik skal Viking reise seg etter nedrykket

STUSSER OVER TIMINGEN: TV 2-profil Jesper Mathisen skjønner ikke hvorfor Ian Burchnall må gå akkurat nå. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

TV 2-profilen erkjenner at Burchnall må ta sin del av ansvaret for nedrykket, men understreker at han langt fra bør være alene om å få skylden. Viking har slitt kraftig økonomisk de siste årene, og hadde ved starten av 2016 tapt 90 millioner de foregående åtte årene. Etter at nedrykket ble klart i høst kom ytterligere sparetiltak.

Da Burchnall ba om forsterkninger før sesongen fikk han nei med pengeproblemer som begrunnelse, men i sommer hentet klubben likevel inn åtte nye spillere.

– Det var spillerlogistikk av verste stort. Det er ikke bare Ians ansvar, andre i Viking skal ha kontroll på det. Det er mange i Viking som må se seg i speilet etter 2017-sesongen, poengterer Mathisen.

Myhre: – Riktig tidspunkt

Eurosports fotballekspert Thomas Myhre, som selv har en fortid i klubben, er ikke enig med Mathisen.

Han mener timingen, med to serierunder igjen, er logisk.

– Tidspunktet er helt korrekt. De har tydeligvis falt på valget at han ikke er riktig mann til å få dem opp fra 1. divisjon, så da er det bare å avslutte jobbforholdet så fort som mulig, så de får best mulig tid til å legge kabalen for neste sesong, sier han til VG.

Les også: Fortapte Viking sjokkerte Sarpsborg

Han er derimot enig med sin kollega i TV 2 i at det blir feil å henge all skyld for den sportslige nedturen på treneren. Som Mathisen peker han på de økonomiske rammevilkårene, og på jobben Bård Wiggen har gjort som sportslig leder.

– Ian har en del av ansvaret, men det er mange andre som også har ansvar. Dette har skjedd over mange år, sier Myhre.

Mens Mathisen er sikker på at Stavanger-klubben rykker tilbake til Eliteserien på første forsøk, er Myhre mer bekymret for sin tidligere klubb. Han ser ikke bort fra at det kan bli flere tøffe år for Viking i 1. divisjon.

– Det er klart jeg er bekymret. 1. divisjon er knalltøff. Jeg håper oppholdet blir kort, men da må de ta de riktige avgjørelsene, sier han.

Leste du? Nedrykket et faktum etter snøkrig i Tromsø

FØLGER BUNNKAMPEN: Kjetil Rekdal har kommentert en rekke Eliteserien-kamper for Eurosport denne sesongen, som her hvor han i slutten av oktober så Aalesund tape hjemme mot Kristiansund. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

Rekdal føler med Burchnall

Tidligere Eliteserien-trener Kjetil Rekdal, som nå er ekspertkommentator for Eurosport, føler med Burchnall. Han forstår likevel Viking-ledelsens avgjørelse om å kvitte seg med treneren nå.

– Det å jobbe under slike forhold, jeg kjenner litt til det. De fire siste årene mine i Vålerenga var knalltøffe. Man blir opptatt av veldig mye annet enn å trene laget, og jeg regner med at Ian har opplevd det samme, sier han til VG.

Han trodde før sesongen at Viking kom til å berge plassen, men poengterer at alle lag er avhengige gode nok spillere for å holde seg på øverste nivå. Rekdal er derfor enig i at Vikings manglende resultater på ingen måte er Burchnalls ansvar alene.

– Å legge alt på Ian blir helt feil, men han har et ansvar i det, sier han.