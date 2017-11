Nedrykket er et faktum for ulykkelige Aalesund etter søndagens thrillerinnspurt i Eliteserien. Nå mener AaFK-supporter Arill Riise (58) at det må en samling i bånn til.

– Dette har vært noe vi har forberedt oss på etter 14 kamper uten seier. Det var her det kunne havne. Det er forferdelig trist for en klubb som lå på fjerdeplass i juni. Det føles totalt unødvendig. Jeg tror at styret og trener må gå i seg selv, også må man «restarte» klubben for å få fart på dette her, sier TV 2-anker Arill Riise til VG.

Han satt på sin faste plass på tribunen på Color Line Stadion da Aalesund gjorde jobben mot Godset etter en dramatisk 4-3-seier. Men ettersom Sogndal også vant sin kamp med flere mål, var nedrykket uunngåelig.

– Vi er en by som er like stor som Molde og Kristiansund til sammen. Det er egentlig bare tøys at vi havner der vi gjør, mener TV 2-profilen.

ETTERLYSER SAMLING I BÅNN: AaFK-supporter og nyhetsanker hos TV 2 Arill Riise. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Riise mener at den tynne stallen er hovedårsaken til at klubben har hatt en elendig høstsesong. To seire, to uavgjort og seks tap ble fasiten på de ti siste kampene for tangotrøyene.

– Alle så i januar at stallen var for liten. Når mars og seriestart kom så var heller ikke stallen god nok. Det må trener og styret ta ansvaret for.

I sommer forsvant lånesoldaten Lars Veldwijk tilbake til KV Kortrijk etter å ha bidratt med fem mål og én målgivende pasning. Erstatteren fra Hellas, Athanasios Papazoglou, har bidratt med kun tre mål, men tre målgivende pasninger gjør at begge stopper på seks målpoeng.

Det var det eneste kjøpet av betydning for Aalesund i sommervinduet.

Etter kampen kom det frem at AaFK-trener Trond Fredriksen ikke ser noen grunn til å trekke seg som hovedtrener for klubben.

– Det burde ha blitt tatt grep i sommer. På slutten av sesongen har man virkelig fått føle hvor tynn stallen er.

Likevel er det ikke en helt motløs Riise som allerede har kjøpt sesongkort til neste sesong.

– Jeg tror det er krefter nok i denne byen til å samle seg og rykke rett opp igjen. Det er det økonomiske muskler til, sier han og legger til:

– Nå trenger klubben publikum mer enn noen gang før. For det er en fantastisk klubb. Men vi må lære av Start, Bodø/Glimt og Brann som tok en samling i bånn etter å ha rykket ned, avslutter han.

Aalesund-spiller Bjørn Helge Riise var langt nede etter at nedrykket var et faktum.

– En enorm skuffelse

Mannen med 101 kamper for Aalesund, Frode Fagermo, er nå ekspertkommentator i Sunnmørsposten. Han føler med klubben, byen og området rundt etter nedrykket.

SKUFFET: Tidligere AaFK-spiller og ekspertkommentator i Sunnmørsposten Frode Fagermo var ikke imponert over oppmøtet på Color Line Stadion i skjebnekampen mot Godset. Her fra stua hjemme med familien. Foto: Erik Birkeland , VG

– En enorm skuffelse og jeg er «jævlig» lei meg. Ikke på egne vegne, men for byen, Sunnmøre og klubben. Man har sett en gradvis nedadgående kurve som kulminerer med nedrykk. Det er en fryktelig kjedelig situasjon, sier han til VG.

Han forteller at stadion på langt nær var fullsatt, men at de drøyt 6000 tilskuerne satt med hodene i mobiltelefonen for å få med seg hva som skjedde i Sogndal-kampen.

– Du merket at det ble tungt. Det var ikke fullpakket stadion, så jeg skuffet over det sunnmørske publikum i form av støtte, sier han og legger til:

– Men de fremmøtte leverte stemning og trykk gjennom hele kampen, men folk er ikke dum. De sitter med telefonene i hendene. Folk å gå på 2–2. De er skuffet selvfølgelig. En god blanding mellom skuffet og sint, avslutter han.

