Tromsøs suksesstrener har bedre poengsnitt enn Molde og Sarpsborg

(Tromsø - FK Haugesund 2-0) Med et poengsnitt på 1,91 per kamp, under trener Simo Valakari (44), har Tromsø sikret plassen i Eliteserien.

Det ble en perfekt søndag for «Gutan» som valset over ferieklare Haugesund hjemme på Alfheim, dermed er plassen i Eliteserien sikret for laget som så nedrykksdømte ut i sommer.

Les også: Tromsø-trenerens ambisiøse regnestykke

Kan løse regnestykket

Grunnen heter Simo Valakari. Den nye treneren har lagt om formasjonen og byttet litt på noen posisjoner hos spillerne, det har vært en gedigen suksess. På de 12 kampene finnen har ledet laget har Tromsø et poengsnitt på knallsterke 1,91 per kamp - det er bedre enn medaljelagene Molde (1,82), Sarpsborg (1,72) og Strømsgodset (1,72).

KAN LENE SEG TILBAKE: Tromsø-trener Simo Valakari. Foto: Terje Mortensen , VG

Man kan nesten leke med tanken om at Tromsø kunne utfordret Rosenborg om gullet hvis Valakari hadde vært trener hele sesongen. Seriemesterne har et poengsnitt på 2,10 per kamp.

VG+: Slik har han gjort Tromsø til et vinnerlag

Da VG snakket med Valakari for syv uker siden sa han at Tromsø måtte vinne seks av de syv siste seriekampene og ta 40 poeng. Mange rynket på nesen, men det ambisiøse regnestykke er han faktisk i rute til å klare. Tromsø er nå på 11. plass og har 37 poeng med én kamp igjen å spille.

Overlegne

Mot Haugesund var de overlegne og klart best. Etter 21 minutter var det den dødelige kombinasjonen Gjermund Åsen og Thomas Lehne Olsen som sendte hjemmelaget i føringen - Lehne Olsens seriemål nummer ti.

Og rett etter pause var det evigunge Morten Gamst Pedersen som brukte sin erfarne venstrefot til å doble ledelsen. Han skrudde et hjørnespark rett i mål! Hans første eliteseriemål siden juli 2014, den gangen spilte han for Rosenborg.

Les også: Slik klarer «Gamsten» seg med en muskel for lite

Haugesund var aldri i nærheten av noe i kampen. De skapte faktisk ikke en eneste målsjanse. I stedet hadde Tromsø flust av muligheter til å pynte på resultatet, men det ble med 2-0 i årets siste hjemmekamp.

PS! Dette er faktisk tredje år på rad at Tromsø sikrer plassen i sesongens siste hjemmekamp.

Saken oppdateres!

Sjekk denne: Her blir Valakari sendt på tribunen