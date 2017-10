TROMSØ (VG) (Tromsø – Rosenborg 0-3) Tapre Tromsø prøvde, spilte og bommet. Rosenborg traff, scoret og vant – og dundrer mot sitt 25. seriegull.

Med to tidlige scoringer i hver omgang – først fra Samuel Adegbenro etter fem minutter, så fra Nicklas Bendtner etter 51, pluss en siste fra skadereturnerte Pål André Helland sikret trønderne en bunnsolid tremålsseier på Alfheim, RBKs største seierssifre på denne bortebanen siden 5-1-seieren i 1996.

UTVIST: Tromsøs trener Simo Valakari (i midten) ble vist på tribunen av dommer Tore Hansen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen , NTB scanpix

I praksis betyr det dessuten at Rosenborg bare er to seirer unna tredje strake seriegull. Isåfall vil laget være oppe i 60 poeng – maks-antallet som ligatoer Sarpsborg kan oppnå om de vinner resten av sine seks kamper.

Valakari sendt på tribunen



3-0 høres ut som en knockout, men det tok lang tid før Tromsø egentlig var talt ut: For også mot serielederen klarte Tromsø å vise at det neppe er helt tilfeldig at klubben har hatt fremgang siden finnen Simo Valakari overtok treneransvaret.

– Jeg synes Tromsø er gode i dag. De ser positive ut, og det er en jevn kamp. Vi har bedre kvalitet i avslutnignene, men dette Tromsø-laget skal mange få problemer mot, sier Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen til Eurosport etter å ha sett en veldig effektiv utgave av serielederen.

Han får støtte fra Pål André Helland.

– Tromsø er egentlig gode i spillet og skaper mange sjanser, men forskjellen fra topp og bunn er at vi er mer effektive, sier han til TV-kanalen.

Finske Valakari er heller ikke for skuffet etter tapet.

– Dette er ikke kampen som avgjør om vi holder oss eller ikke. De neste fem kampene blir veldig viktige, sier han.

Trønderen Gjermund Åsen på venstresiden viste frem sin lekne touch og plaget Vegar Eggen Hedenstad (byttet ut ved pause) og at hjemmelaget ikke greide å konvertere minst én av sine fem sjanser til scoring står igjen som et lite mysterium etter 90 underholdende minutter på lørdagsettermiddagen.

Ikke minst da Åsen traff tverrliggeren, så stangen – men aldri nettet. Selv om det så motsatt ut for de 5400 tilskuerne og Tromsø-spillerne som jublet. Men tv-reprisene viste at ballen ikke var inne.

Samtidig må Tromsø-trener Simo Valakari ha reagert på benken. For etter at hele stadion trodde det var blitt 1-1, måtte finnen forlate Tromsø-benken og istedet sette seg på tribunen blant egne fans.

Valakari er etter kampen svært skuffet og mener han skuffet både spillerne og fansen. Finnen forklarer bortvisningen med at han gikk utenfor sitt tekniske område.

– Det var hans avgjørelse og jeg respekterer det. Jeg sa ikke noe, så det er den eneste grunnen jeg kan se til at han viste meg opp, sier han til Eurosport.

Matchen fortsatte med 1-0-ledelse til bortelaget til pause. Mye ble avgjort etter 51 minutter da den danske midtstopperen Jacob Rasmussen knuste Tromsø-spiss Mushaga Bakenga i en nærkamp, stjal ballen og satte i gang et hyperkjapt Rosenborg-angrep.

Ballen gikk fra Adegbenro til Anders Trondsen, og 14-millionerskjøpet fra Sarpsborg siktet mot Nicklas Bendtner foran mål. Dansken slapp overraskende lett fra Tromsøs tre midtstoppere og styrte inn RBKs andre med hodet.

Før runden: Slik ender nedrykksstriden

To Trondsen-assists



Umiddelbart etterpå var det avgjort: Anders Trondsen bød på sin andre målgivende da en nydelig stikkpasning fant veien til Pål André Helland.

Rosenborgs eneste trønder fra start (mot Tromsøs tre) var alene med Tromsø-keeper Gudmund Kongshavn og trillet enkelt inn kampens tredje mål – og feiret med et slengkyss mot tribunen. Derfra hørte Helland stort sett buing og ufine meldinger de drøyt 70 minuttene han fikk på banen i denne matchen.