Tromsø opp på trygg plass etter snøkrigen mot fortapte Viking

(Tromsø - Viking 3-0) Snøværet satte sitt preg på kampen, men Tromsø håndterte det best og tok en meget viktig seier. Og nå har Viking offisielt rykket ned.

– Det var litt vanskelig å se ballen, men jeg synes vi hadde god kontroll. De skapte ikke mye på oss, sa tomålsscorer Thomas Lehne Olsen til Eurosport.

For det var et skikkelig nordlandsk vintervær som la rammen for bunnoppgjøret på Alfheim. Spesielt i første omgang var banen kritthvit på grunn av snøen som lavet ned. Da gjorde Tromsø kort prosess. Først gjennom Simen Wangbergs hodestøt, før Lehne Olsens nydelige frisparkfot ga Tromsø 2-0 rett før pause. Sistnevnte la på til 3-0 i andre omgang og vipps så er Tromsø på trygg plass på tabellen med tre poeng ned til Sogndal på kvalifiseringsplassen.

– Spillerne våre spilte en veldig god kamp under vanskelige forhold. Vi fortjente tre poeng i dag, sa Tromsø-trener Simo Valakari til TV-kanalen.

– Blytungt

Samtidig har Viking rykket ned. Det finnes ikke flere teorier som kan redde Stavanger-laget som nå skal spille i 1.divisjon for første gang på 31 år.

– Blytungt. Det er trist at Stavanger og Viking skal ned, vi hører ikke hjemme der, sa Julian Ryerson til Eurosport.

– Året har vært veldig tøft, men klubben har en stolt historie og kommer til å reise seg igjen. Jeg er motivert til å bli værende i klubben, sa trener Ian Burchnall til Eurosport.

Gamst med 10 målgivende

Tromsø var det klart beste laget i snøballkrigen. Etter en halvtime fikk de altså uttelling. Morten Gamst Pedersen, 36-åringen med 10 målgivende pasninger denne sesongen, slo en corner perfekt på hodet til kaptein Wangberg som headet «Gutan» i føringen. Dette var midtstopperens sjette seriemål.

Viking gjorde seg ikke helt bort i snøværet. Første omgang var riktignok en oppreisning fra fadesen sist helg, men verken Zymer Bytqi eller Tommy Høiland tok vare på de mulighetene siddisene fikk. Bakover på banen hadde de store problemer med dødballer.

For rett før pause fikk hjemmelaget frispark omtrent 20 meter fra mål. Lehne Olsen sendte ballen rett over muren og under tverrliggeren. 2-0!

TIDLIG DUSJ: Dommer Rohit Saggi ga gult kort to ganger til Vikings Rasmus Martinsen. Etter 77 minutter var han ferdigspilt. Foto: Rune Stoltz Bertinussen , NTB scanpix

Nøkkeloppgjør venter neste helg

Kvarteret før slutt var samme manns seriemål nummer åtte et faktum. Gjermund Åsen la inn fra venstre og Lehne Olsen fikk stå helt alene og dunke inn 3-0.

Tromsø jublet for tre poeng som kan definere sesongen. Neste helg venter det et helt avgjørende nøkkeloppgjør i Sogndal.

– Sogndal blir en hard nøtt å knekke, sa Lehne Olsen.

