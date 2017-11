Tre av fire faste forsvarsspillere kan være ute i skjebnekampen

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg-Aalesund 1-0) Aalesund risikerer å spille uten tre av sine fire faste forsvarsspillere i skjebnekampen mot Strømsgodset.

Bare ett mål mer scoret enn Sogndal skiller Aalesund fra nedrykksplass foran den dramatiske serieavslutningen.

De to midtstopperne Kaj Ramsteijn og Oddbjørn Lie er definitivt ute etter å ha fått henholdsvis rødt og gult kort i Sarpsborg.

Backen Mikkel Kirkeskov måtte forlate banen etter bare drøyt ti minutters spill og er også tvilsom.

Privat fysioterapeut

– Jeg har gitt ham en egen, privat fysioterapeut for hele uken, sier Aalesund-trener Trond Fredriksen.

– Han skal bli klar, understreker Aalesund-sjefen.

Kirkeskov har spilt 28 av 29 kamper til nå og er viktig for tangotrøyene. Kaj Ramsteijn har startet alle de 26 kampene han har vært tilgjengelig til. Og Oddbjørn Lie har spilt fra start i 15 kamper og i alt vært på banen i 26 kamper.

– Er Oddbjørn også ute, utbrøt bror og keeper Andreas Lie overrasket da VG fortalte ham det i intervjusonen etterpå.

– Ikke bekmørkt

– Javel, det er realiteten. Vi får en tøff oppgave, men vi håper at Daniel (Gretarsson) er tilbake, og det er andre som også kan spille midtstopper. Det er ikke bekmørkt, fortsatte Andreas Lie.

Da lokalavisen Sunnmørsposten spurte om Kaj Ramsteijn og Oddbjørn Lie hadde satt klubben i en unødvendig situasjonen med sine kort mot Sarpsborg, reagerte keeperen slik:

– Jeg er ikke enig i det du sier. Du samler kort gjennom en hel sesong. Det er realiteten.

Da VG spurte Oddbjørn Lie om hans gule kort var unødvendig, svarte han slik:

– Det er alltid unødvendig å få gule kort, men det er slik som skjer i kampens hete når det koker. Du kan ikke ha i bakhodet at du blir suspendert om du får gult kort.

Skal finne midtstopper

– Men sett i ettertid skulle jeg selvfølgelig gjerne ha vært foruten det gule kortet, sier Oddbjørn Lie og mener at det var «50-50» om det var riktig av dommer Martin Lundby å gi ham kortet.

Derimot var lite eller ingen tvil om at Kaj Ramsteijn måtte få marsjordre etter at sparket ned Sarpsborgs juvel Krepin Diatta og dermed pådro seg sitt andre gule kort for dagen.

STAKKARS DOMMER! Det var mange som skulle gi Martin Lundby råd i kampen mellom Sarpsborg 08 og Aalesund. Fra v.: Joachim Thomassen, Mostafa Abdellaoue, Vebjørn Hoff og Sigurd Rosted. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

– Sannheten er at de er ute. Det er ikke noe mer å snakke om. Vi håper at Daniel Gretarsson er tilbake, og så kan vi finne en ny midtstopper som er like bra, sier trener Trond Fredriksen til VG.

– Men det er vel ingen opplagt kandidat, spør Sunnmørsposten.

– I mitt hode er det det!

Når Aalesund-sjefen skal snakke om skjebnekampen mot Strømsgodset, uttrykker han seg slik:

– Fremtiden vår er opp til oss selv.

– Vi er det lille målet foran, og det blir spenning til siste slutt.

Sølvkamp

– Hvordan ender det?

– Jeg tror det ender med kvalik-finale mellom Aalesund og Ranheim neste onsdag.

Sarpsborg var totalt overlegne mot Aalesund og skal dermed spille ren sølv-finale mot Molde.

– Vi drar dit for å vinne. Vi bryr oss ikke noe om det er hjemme eller borte, sier Geir Bakke, og innser at det også kan ende med 4. plass.

– Men vi må i hvert fall være mer effektive enn vi var mot Aalesund.