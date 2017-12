Tårevåt Ranheim-trener til sønnen: – Nå kommer vi på FIFA!

RANHEIM (VG) Ranheim-trener Svein Maalen ble rørt til tårer da Michael Karlsen sikret Ranheim spill i norsk toppdivisjon for første gang siden 1955/56-sesongen.

I 2017 har motstanderne hett Jerv, Åsane, Elverum og Arendal. I 2018 skal Svein Maalen, og Ranheim, møte Vålerenga, Brann, Molde og - ikke minst - storebror Rosenborg.

– Nå kommer vi på FIFA. Nå kommer vi på FIFA, ropte og gråt Svein Maalen, mens han klemte på familien og tårene trillet.

Straffespark

Da hadde Ranheim-treneren akkurat sett Michael Karlsen bli den store helten i straffesparkkonkurransen.

– Jeg er utrolig rørt. Det er helt utrolig. Vi var kjempesolide fra start til slutt. Utrolig prestasjon av guttene. At vi avgjør helt på slutten. Det kan ikke gjøres bedre.

LES MER: Ranheim er klare for Eliteserien etter straffesparkkonkurranse

Ranheim presset og presset i forsøket på å utligne Sogndals 1-0-ledelse fra onsdagens kamp. Men så, etter en kamp som i store og hele var enveiskjøring fra start til slutt, fikk Ranheim endelig muligheten de hadde ventet på.

Med seks minutter igjen på klokka blåste dommer Tore Hansen straffespark til hjemmelaget.

Ranheim-spiss Michael Karlsen tok ansvaret og satte ballen sikkert forbi Sogndals beste spiller, Matthias Dyngeland.

– Vi skulle gjerne avgjort før full tid. Men når det først ble som det ble så er det en enda bedre historie som vi aldri kommer til å glemme.

Revansje

Etter målløse ekstraomganger stod Karlsen nok en gang overfor Dyngeland. Den første straffen var for å forlenge opprykksdramaet. Den andre var for en plass i Eliteserien i 2018.

Nok en gang gjorde Karlsen jobben.

– Først og fremst unner jeg han det så innmari. Han har hatt en fryktelig tung tid etter den Hødd-straffen en eller annen gang i tida. Og så får han lov til å rette opp det i dag med to straffemål, og det avgjørende målet. Det går ikke an å skrive historien bedre enn dette her.

Dermed har Trondheim to lag i Eliteserien for første gang siden Strindheim og Rosenborg spilte sammen i den norske toppdivisjonen i 1995, for 22 år siden.

– Det er bare å forberede seg. Leverer vi prestasjoner som i dag så kommer vi til å ta poeng neste år også. Nå skal vi i hvert fall hjem og planlegge. Guttene her er klare for å bite fra seg i Eliteserien også.

VG LIVE: Ranheim mot Sogndal minutt for minutt

Umulig drøm

Ranheim har spilt i norsk fotballs øverste divisjon fire sesonger tidligere, sist gang i 1955/56-sesongen. Det er over seksti år siden. I 2018 spiller de sin femte sesong på øverste nivå. Det var mer enn det Maalen drømte om da han tok over som Ranheim-trener i oktober 2015.

– Nei, jeg drømte ikke om dette. Jeg gjorde ikke det. Men vi har hatt en drøm i Ranheim i mange, mange år om å spille Eliteserie en eller annen gang. Men at vi skulle klare det nå, etter en så tøff fjorårssesong med økonomisk og sportslig motgang, det hadde jeg ikke trodd. Men nå har vi klart det!