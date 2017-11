Strømsgodset-supporter gikk gjennom gulvet og falt to meter på Haugesund stadion

(Haugesund - Strømsgodset 1-3) En uheldig Strømsgodset-supporteren fikk kampopplevelsen «litt ødelagt» etter tribunetrøbbel i Haugesund.

– Vi står å hopper, synger og danser, så forsvinner jeg plutselig gjennom gulvet. Jeg er 185 centimeter høy, og falt to meter. Opplevelsen er litt ødelagt, men det er den deiligste seieren jeg har vært borti.

Det sier Strømsgodset-supporter Kim Underberg Rolund til VG, om saken som først ble omtalt av Eurosport.no.

Bakgrunn: Strømsgodsets medaljedrøm lever etter sterk snuoperasjon

Fikk ønske om tribunebytte avvist



Det var under den første omgangen av Eliteserie-oppgjøret mellom Haugesund og Strømsgodset at hendelsen inntraff. Strømsgodset tok en sterk borteseier, men flere av supporterne forlater kampen med en skikkelig bismak etter det som kan kalles ordentlig tribunekrøll på Rogaland.

– Vi sendte vår supporteransvarlige for å snakke med politi og vakter, og etter mye om og men, begynte de å sperre av området og flytte på oss. Først flyttet de oss noen meter til siden på samme tribune, men da de fant ut at det ikke var trygt der heller, flyttet de oss bare høyere opp. De mente nemlig at det var tryggere der, men det var først da det kom et nytt hull som noens fot gikk gjennom, at de skjønte vi måtte flyttes til en annen seksjon.

Men det var ikke uten en del frem og tilbake, ifølge Rolund. Ifølge ham ble ikke Godset-supporterne tatt seriøst med det første.

– De avviste først at vi skulle få en annen tribune å stå på da de var forbeholdt VIP-gjester og Haugesund-supportere.

Under kan du se høydepunktene fra kampen på Haugesund stadion. Saken fortsetter under videovinduet.

Etter hvert ble imidlertid supporterne eskortert av politiet til en annen tribune. Men Rolund understreker at de har en jobb å gjøre på stadionen som ble åpnet i 1920, men som ble oppgradert så sent som i 2013.

– Det virket råttent på flere steder, så de har en jobb å gjøre der.

Han understreker overfor VG at han ikke har registrert noen fysiske skader ennå, men legger til at han fortsatt er ganske høyt oppe og at det er mye adrenalin i omsving etter kampen.

– Jeg skal i hvert fall ikke stå på den tribunen neste gang jeg er på Haugesund stadion. Så regner meg å ha gått ned noen kilo til neste gang, sier han lattermildt.

– Strømsgodset-supporterne hoppet på tribunen og lagde to hull på to forskjellige steder, og tilsynelatende virker det som om de gjorde dette med hensikt. Jeg synes det er bemerkelsesverdig at hvis de følte seg utrygge på tribunen, at de fortsetter å hoppe, sier operasjonsleder i Haugesund-politiet Norunn Byrknes til VG.

Hun legger til at hun ikke kan kommentere politiets vurderinger om flyttingen av supporterne, da hun ikke var tilstede.

VG har foreløpig ikke lykkes i å komme i kontakt med FK Haugesunds arrangøransvarlige. Kommersiell leder i Haugesund, Rasmus Cabaleiro, hadde heller ingen kommentar til Eurosport.no.