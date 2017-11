Sterk snuoperasjon holder liv i Strømsgodsets medaljedrøm

(Haugesund - Strømsgodset 1-3) Strømsgodset snudde kampen borte mot Haugesund, og holder dermed fortsatt liv i drømmen om medalje og spill på kontinentet.

Det er jevnt i toppen av Eliteserien. Rosenborg har allerede sikret gullet, men det skal fortsatt deles ut både medaljer og kvalifiseringsplasser til Europa League, og at Strømsgodset maktet å snu kampen borte mot hjemmesterke Haugesund, er svært godt nytt for Tor Ole Skulleruds menn.

Det meste gikk nemlig deres vei denne søndagen:

Brann slo riktignok Lillestrøm, som ikke er godt nytt sett med Godset-øyne, men det er utelukkende positivt at Molde tapte mot Kristiansund lørdag, og at Sarpsborg 08 overraskende nok tapte (!) for allerede nedrykksklare Viking.



Det betyr at med to kamper igjen av årets Eliteserie, er Strømsgodset fortsatt for alvor med i kampen om medalje og spill på kontinentet.

VG Live: Vi fulgte kampen – spark for spark!

4. plassen kan bli ekstremt viktig



Slik ser toppen av tabellen ut i skrivende stund:

1. Rosenborg - 27 kamper, 58 poeng (møter Aalesund klokken 20.00)

2. Molde - 28 kamper - 50 poeng

3. Sarpsborg 08 - 28 kamper, 47 poeng

4. Strømsgodset - 28 kamper, 47 poeng

5. Brann - 28 kamper, 46 poeng

Rosenborg har altså allerde sikret spill i Champions League, mens 2. og 3. plassen får prøve seg i Europa League. Strømsgodset er fortsatt alvor med i kampen om medalje, men uansett om det ikke skulle bli det, kan 4. plassen bli ekstremt viktig:

Dersom Sarpsborg tar 3. plassen og vinner cupfinalen mot Lillestrøm, blir det delt ut en ekstra plass i Europa League til laget som ender på 4. plass.

Drammenserne møter Brann og Aalesund i de siste to kampene. Neste rundes oppgjør mellom Strømsgodset og Brann blir dermed av det ekstremt viktige slaget.

Tung dag for Bråtveit



Det hele endte godt for Godset, men det startet på verst tenkelig vis. Jacub Serafin sendte hjemmelaget i føringen etter bare fem minutter, da han klinket et skudd i korthjørnet fra drøye 18 meter.

Det skulle ikke ta Godsets store formspiller mer enn to minutter å utligne, dog. Bassel Jradi, som styrte showet mot Sogndal i forrige runde, hamret inn utligningen med et skudd fra distanse, og Per Kristian Bråtveit i Haugesund-buret burde gjort det bedre da skuddet, som så spektakulært ut ved første øyekast, gikk forholdsvis midt på mål.

Etter hvilen skulle det gå fra vondt til verre for Bråtveit. Godsets dødballekspert Ulland Andersen fikk testen frisparkfoten etter 57 minutter. Forsøket reddet Bråtveit, men han ga en farlig retur som Strømsgodset-kaptein Jakob Glesnes enkelt kunne sette ballen i det tomme buret.

Men Ulland Andersen var ikke ferdig, og fem minutter senere skulle han selv få uttelling på dødball. Innlegget hans gikk nemlig forbi alt og alle, også Bråtveit, som mistet fotfestet, og i mål.

Det ble alt i alt en god opplevelse for Strømsgodset på Rogaland, men de fikk likevel et skår i gleden. Kaptein Glesnes pådro seg et gult kort, og er dermed suspsendert til det viktige oppgjøret mot Brann.

Strømsgodset ser uansett ut som et lag det er vanskelig å hamle opp med. Eliteseriens store formlag har nå syv strake seiere, og de får ikke akkurat mindre selvtillit av å snu kampen og slå et lag som før den 28. runden, bare hadde tapt to ganger på hjemmebane denne sesongen.

Haugesund har på sin side ikke noe annet enn æren å spille for, da de ligger trygt plassert på øvre halvdel av tabellen, på 6. plass med 39 poeng.

