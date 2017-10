Stabæk reddet av mannen som «aldri» scorer

SARPSBORG (VG) (Sarbsborg 08 - Stabæk 2-2) Stabæk-kaptein Morten Morisbak Skjønsberg hadde ikke scoret i Eliteserien siden august 2008. Mot S08 skjedde det på ny.

Været var grått, men fotballen var langt fra kjedelig på Sarpsborg Stadion da Sarpsborg 08 og Stabæk møttes til den siste kampen Eliteseriens 25. runde.

Med to lag som ville angripe ble 2-2-oppgjøret både en underholdende og sjanserik. Det smalt etter bare 36 sekunder da hjemmelaget fikk en drømmestart etter scoring av Tobias Heintz. Asssisten kom fra samboer og stortalent Krepin Diatta.

Deretter doblet Kristoffer Zachariassen ledelsen, men Franck Boli utlignet før pause.

Like før slutt dukket mannen som «aldri» scorer og sikret poengdeling. Det avgjørende målet var hans andre Eliteserie-mål på 287 kamper. Forrige og eneste kom mot Bodø/Glimt i 2008. Dermed endte det 2-2 i regnværet på Sarpsborg Stadion.

– Det er så deilig! Jada! Jeg manglet et bortemål, men nå har jeg det også. Folk lo jo veldig av meg når jeg hadde målbonus i kontrakten, men...

– Hvor feit er den?

– Ikke så veldig, ler Stabæk-kapteinen til Max foran et feirende bortepublikum.

VG Live: Vi fulgte den høydramatiske kampen minutt for minutt

Spiller FIFA, bowling og scorer mål



Men det var hjemmelaget som startet best, og i hovedrollen: Krepin Diatta.

Diatta, som var nære en overgang fra Sarpsborg i sommer, flyttet inn i Heintzs treromsleilighet i august. Sarpsborg-talentene har tidligere uttalt til VG at der går det for det meste i FIFA, fotball i hagen og bowling, men det ser ut til at samboerskapet har ført til et godt samspill på fotballbanen også.

For etter bare 36 skunder på Sarpsborg Stadion fintet Diatta seg inn i Stabæk-feltet, og fant nettopp samboeren med en fem og førti-pasning. Dermed kunne 19-åringen dunke inn 1-0 til hjemmelaget før det var spilt ett minutt.

Ikke lenge etterpå doblet Sarpsborg ledelsen. Igjen var det en leken Diatta som herjet med Stabæk forsvaret, og Kristoffer Zachariassen havnet plutselig i en god skuddposisjon. Han fyrte til fra 16 meter og satte inn 2-0.

DRØMMESTART: Tobias Heintz setter inn 1-0 etter 36 sekunder. Foto: Terje Bendiksby , NTB Scanpix

Stabæk-redusering



Til tross for at det var Sarpsborg 08 som var best de første 45, fikk Stabæk både en redusering og spilte seg til en gedigen mulighet i første omgang.

Målet kom etter 27 minutter, og det var Tortel Lumanza som startet det hele. Med en lekker pasning fant han Franck Boli på full fart fremover mot Sarpsborg-målet. Han kom til et skudd fra skrå vinkel, og Anders Kristiansen måtte gi retur. Moussa Njie var på rett sted til rett tid og kunne hamre inn reduseringen for gjestene.

Snaue ti minutter etterpå slapp Sarpsborg med skrekken da Moe la inn til Boli, som headet ballen forbi Kristiansen som ikke fikk tak i lærkula. Denne gangen var det hjemmelagets Jørgensen som var på rett sted til rett tid, og reddet på strek.

Like før pause hadde begge lag to store muligheter ved henholdsvis Boli og Heintz. Dermed sto det 2-1 da lagene gikk i garderoben, etter en fartsfylt og underholdende førsteomgang i regnværet på Sarpsborg Stadion.

Første Eliteserie-mål siden 2008



Og fartsfylt - dét var også starten andre omgang. Begge lagene gikk rett i angrep, og både Diatta og Lumanza hadde sjanser til en tidlig scoring like etter hvilen. Diatta fortsatte kjøret på venstrekanten, og hadde så kontroll på Roland Hernandez at Stabæk-backen ble byttet ut etter 52 minutter, og erstattet av Ahmed el Amrani.

Resten av kampen svinger det frem og tilbake, men hverken Zachariassen, Lund Nilsen, Diatta eller Lumanza klarer å sette ballen i mål på sine sjanser.

Det gjorde derimot Morten Morisbak Skjønsberg. Han dukket opp på et hjørnespark fire minutter før full tid og fikk kranglet ballen i mål. Hans andre Eliteserie-mål siden 2008 sikret poengdeling på Sarpsborg Stadion.

– Jeg orker ikke høre på at du skal være så veldig morsom når man slipper inn mål på slutten som vi gjør. Vi har våre muligheter, og er vi litt mer presise hadde vi straffet Stabæk mer og satt 3-1. Det synes nå jeg, sier en skuffet Geir Bakke til Max.

Ett poeng gjør at Molde beholder 2. plassen i Eliteserien, med Sarpsborg jagende bak på 3. plass. Det skiller ett poeng mellom de to. Ned til Brann på 4. er det nye tre.