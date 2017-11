Stabæk-kaptein Morten Skjønsberg legger opp

Stabæks kaptein Morten Skjønsberg (34) har bestemt seg for å legge opp etter sesongen.

Det skriver klubben på sine hjemmesider. Dersom Skjønsberg spiller de to resterende serierundene, vil han stoppe opp på hele 384 kamper for bærumsklubben.

– Det er en beslutning jeg har tatt, og den har selvfølgelig vært veldig vanskelig. Å skulle slutte å spille fotball, slutte å være en del av gjengen inne i garderoben og slutte å være ute på Nadderud foran alle supporterne, det er vanskelig. Men det kjennes ut som det er den rette beslutningen for meg. Jeg har blant annet et kne som er så som så, og kom fram til at dette er et godt tidspunkt å gi seg på, sier Skjønsberg i en pressemelding.

Ingen har flere kamper for Stabæk i klubbens historie enn Skjønsberg, som debuterte i 2001. Søndagens hjemmekamp mot Sogndal blir hans siste på Nadderud Stadion.

– Jeg har tenkt at jeg skulle legge opp i mange, mange år. Men så har jeg blitt værende da og tatt nye år hele tiden. Jeg har ikke tenkt at jeg skulle holde på med fotball så lenge, så der har jeg overrasket meg selv, sier midtstopperen.

Stabæk skriver at det er bestemt at Skjønsberg skal fortsette i klubben «i en eller annen rolle» neste sesong, men opplyser ikke om flere detaljer.

Skjønsberg, som har spilt én landskamp for Norge (i 2008 mot Ukraina), vant seriegull med Stabæk i 2008.