Stabæk avslo bud på over 10 millioner for Hugo Vetlesen (17)

Stabæk har avslått et bud på et tosifret antall millioner kroner for midtbanetalentet Hugo Vetlesen (17).

Det bekrefter spillerens far og representant, Johan Vetlesen, overfor VG.

– Det stemmer, sier han.

– Hvorfor ble det ingen overgang?

– Han går på skole her og spiller fast på A-laget. Det er veldig greit for ham å ha den plattformen. Sesongen starter om to måneder, sier Johan Vetlesen.

Husker du? Stabæk reagerer på Hugo-vraking

Sportssjef Inge André Olsen i Stabæk bekrefter at klubben takket nei til et bud på et tosifret antall millioner kroner i desember, men han ønsker ikke å bekrefte at det dreier seg om Vetlesen.

– Vi fikk et bra bud fra en klubb i et land med en stor liga. Budet var på et tosifret antall millioner kroner. Etter mye frem og tilbake har partene sammen konkludert med at vi ikke skulle gjøre noe videre, sier Olsen til VG.

Historisk: Vetlesen første millenniumsbarn fra start i Eliteserien

Uten å bekrefte at det dreier seg om Vetlesen, erkjenner han at det er stor interesse rundt G18-landslagsspilleren.

– Selvfølgelig. Han er så ung, spilte stort sett alt forrige sesong og vokste fra måned til måned. Det er stor interesse for ham, og mange klubber som følger med. Veldig store klubber. Men det er viktig for ham å holde tankene på det han kan gjøre noe med.

Sjekk Vetlesens frekke sperretrekk i debuten:

Olsen har tidligere fortalt Budstikka (bak betalingsmur) at Stabæk har avslått et millionbud på en spiller, uten at det kom frem hvilken spiller det var snakk om.

VG har vært i kontakt med Hugo Vetlesen, men han hadde ikke mulighten til å kommentere saken, ettersom han var midt i en skoletime.

17-åringen startet i 23 av 30 serierunder for Stabæk forrige sesong. Den tyrkiske klubben Istanbul Basaksehir var til stede på Lerkendal for å se nærmere på unggutten i en bortekamp mot Rosenborg i oktober.