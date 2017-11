Sportssjefen som er med og avgjør AaFK-trenerens skjebne: – Vi er ved et veiskille

ÅLESUND (VG) Aalesund skal bygge på nytt for å gjenoppstå som Eliteserielag – og har en trener med bare ett år igjen av kontrakten. Sportssjef Bjørn Erik Melland garanterer at nedrykket betyr endringer.

Dagen etter den spinnville Strømsgodset-kampen og farvel med Eliteserien etter 11 strake sesonger i toppen, er det selvransakelsens tid på Color Line Stadion.

– Når vi ender med nedrykk, må man se på alle. Hva er grunnen til at vi rykket ned, hvorfor fikk vi ikke ut potensialet. Trond (Fredriksen) skal ha ros for å stå oppe i tøffe tider og har jobbet steinhardt, sier sportssjef Bjørn Erik Melland, som også kommer til å være involvert i hva de gjør på trenersiden (men styret beslutter endelig hva som skjer).

– Tvinger frem endringer



VG spør om det er slik at de enten må avsette eller forlenge med Fredriksen, siden 40-åringen altså bare har ett år igjen av kontrakten, og klubben skal bygges på ny.

– Jeg tror nok det er riktig at vi er ved et veiskille. Geir (Vik, daglig leder) som ny, jeg som ny. Det tvinger seg frem at vi må bygge klubben litt fra scratch igjen, helt klart. Da tvinger det seg frem en del endringer nå. Vi ønsker helt klart at AaFK skal være topplag i Norge, sier Melland.

– Men vil det ikke være fryktelig dumt å gå inn i en sesong i Obos-ligaen med en trener på oppsigelse?

– Det kommer til å bli en del av evalueringen vi skal ha nå.

– For den treneren som skal bygge Aalesund på nytt, må vel få mer enn ett år på seg?

– Vi vil evaluere det her nå, så skal vi legge en plan for årene fremover. Nå må vi bygge stein på stein, sier Bjørn Erik Melland.

Tett relasjon



Om sitt personlige forhold til sin tidligere lagkamerat Trond Fredriksen, sier sportssjefen:

– Vi har kjent hverandre i mange, mange år. Om vi er veldig, veldig tette venner kan nok diskuteres, men vi har hatt relasjoner, spilt sammen og har hatt en tett relasjon i de årene jeg har vært på Sunnmøre.

– Men jeg må bare si det at jeg har ingen problemer med å skille profesjon og privat, presiserer Melland.

Riise: – Må være brutalt ærlige



Lagkaptein Bjørn Helge Riise (34) mener det er mange faktorer som gjør at Aalesund endte i Obos-ligaen, uten å ville å gå i detaljer på hva.

– Nå er vi nødt til å være brutalt ærlige og evaluere absolutt alt. Legge en ny slagplan for hvordan vi skal rykke opp i 2018. Nå må alle være ærlige og ikke legge noe i mellom. Vi skal ikke peke fingre, men finne ut hvorfor det gikk sånn, sier Aalesund-kaptein Bjørn Helge Riise.

Han stilte på trening på stadion og snakket med alle journalister som spurte på tidenes blåmandag i AaFK. Hans første natt som Obos-spiller lærte ham at han iallfall vil vekk fra det nivået.

– Jeg må være med å spille den klubben opp igjen. Det var egentlig deilig å få den revansjelysten. Hadde jeg ikke fått den, hadde jeg vært ferdig. Jeg skal være med bidra, erklærer 34-åringen, som var ute lenge i vårsesongen med ryggtrøbbel og har kontrakt i ett år til.

– Tar det internt



Styreleder Jan Petter Hagen har varslet en evaluering av hele klubben. Trenerspørsmålet vil garantert være på agendaen, både i styrerommet og i spillergarderoben.

– Jeg har mine meninger. Alle spillerne har det, det samme med trenerteamet, daglig leder og styret. Det er mange faktorer som gjorde at vi rykket ned, men det har jeg ikke lyst å ta i media. Det tar vi internt. Men vi har en hard jobb foran oss, og den blir viktig å gjøre før året er omme, sier Bjørn Helge Riise.

På nøyaktig fem måneder og 16 kamper – fra 26. juni til 26. november – gikk Aalesund fra fjerdeplass å bli nummer 15 i Eliteserien. På dårligere målforskjell enn Sogndal.

