Solskjær varsler gulljakt neste år: – Helt annen situasjon enn sist

SOGNDAL (VG) Ole Gunnar Solskjær (44) sier målet er å utfordre Rosenborg om gullet neste sesong. Men han mener situasjonen nå ikke kan sammenliknes med da han trente Molde til to seriegull i sin første trenerperiode i klubben.

– I den første perioden hadde vi et lag av etablerte spiller som for eksempel Daniel Berg Hestad. Det var en helt annen gjeng da. Nå har vi et lag av unggutter som vi holder på å bygge opp. Det er unge spillere som vil opp og frem. Og jeg syns det ser lyst ut. Det går bedre og bedre, sa Solskjær når han snakker med VG etter 2-2 mot Sogndal i forrige Eliteserie-kamp.



Det var Moldes tiende poeng på fire kamper. Nå ser laget ut som en favoritt til å vinne sølvet. Solskjærs menn har Brann hjemme i neste kamp. De har også Haugesund og Sarpsborg 08 hjemme i de siste seks kampene.

Vil spille Champions League

Manchester United-legenden er ikke så opptatt av hvor mye klubben må forsterke for å utfordre Rosenborg om gullet neste år.

– Vi har en god stall og skal utvikle de spillerne vi har. Nå handler det mest om å beholde unggutte og få dem til å ta nye steg. Jeg synes vi har fått på plass mye. Da jeg kom inn, hadde vi solgt unna en del og var fortsatt ikke ferdige med å selge, sier Solskjær om comeback som Molde-trener før 2016-sesongen. Da havnet klubben på en skuffende 5.-plass, og i en svak periode ble det diskutert om kristiansunderen var rett mann i jobben.

– Du vil utfordre Rosenborg om gullet neste sesongen?

– Ja, jeg ville utfordre dem allerede i år. Men vi tapte begge kampene mot dem knepent med et mål. Da vinner vi ikke. Det ble to skjebnesvangre tap. Vi vil ut i Europa og spille Champions League, slår Solskjær fast overfor VG.

Molde ligger på bronseplass etter 24. serierunde med 41 poeng, et poeng bak Sarpsborg 08. Rosenborg troner suverent i tet med 51.

Molde hadde aldri vunnet den norske toppserien i klubbens 100-årige historie før Solskjær trente dem til gull i 2011 og 2012.

– Skal ikke slå Rosenborg på penger

På svarene han gir høres det ikke ut på Solskjær som han tror løsningen er å handle dyrt for å komme tilbake på tronen.

– Frykter du at Rosenborg med spill i Europaligaen og mulighet til å tjene mange titalls millioner vil bruke penger til å forsterke, og gjøre det vanskelig å ta dem igjen neste år.

– Rosenborg kommer alltid til å ha mer penger enn oss. Det er ikke det vi skal slå dem på.

Solskjær forsvant til Cardiff i en omstridt operasjon da han hadde suksess med Molde sist. Nå sier han at han stortrives hjemme i Kristiansund og at han planlegger å bli.

– Jeg har tenkt å gjøre suksess her.

– Røkke har penger han også!

Sogndal-trener Eirik Bakke er god kompis med Solskjær fra Premier League og landslaget. Han spilte i naboklubben Leeds mens Solskjær var i United. Bakke sier han tror Molde kan utfordre Rosenborg neste år.

– De har noe på gang med mange unggutter som blir bedre og bedre. De jobber litt slik som Sogndal, og har også hentet flere spillere fra oss. I tillegg har de hentet spillere vi har hatt lyst på som Fredrik Aursnes, Mathias Normann og Martin Ellingsen. Han holder på å bygge en tropp. I tillegg har han et godt trenerteam på feltet med Mark Dempsey og Erling Moe. Solskjær og Dempsey har fulgt hverandre i årevis og kjenner hverandre ut og inn.

Bakke frykter ikke at Rosenborg skal få for store økonomiske muskler gjennom årets Europaliga.

– Røkke har penger han også! Akkurat det blir ikke et problem der oppe.