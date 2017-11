24 poeng bak Rosenborg var Molde i 2016. Nå er forspranget kuttet til åtte poeng, så 16 poeng er tatt inn. Ole Gunnar Solskjær vet at det er mulig å ta inn resten også.

– Hvordan vi skal ta igjen det forspranget Rosenborg fortsatt har? Det er det siste steget, det vanskeligste. Men det er mulig å gjøre. Det avhenger av at vi beholder så mange som mulig av spillerne våre, pluss at vi fyller på med et par mann. Da har vi en mulighet, sier Solskjær til VG i pressesonen på Åråsen etter kampen mellom Lillestrøm og Molde i helgen.

Ved siden av ham står han som reddet Molde søndag: Keeper Andreas Linde, som spilte en praktkamp og blant annet reddet et straffespark, i en kamp der Molde hadde nok med å forsvare seg den siste timen. Totalt skapte Lillestrøm ni sjanser på Åråsen, men Linde og forsvaret ryddet unna det meste.

Andreas Linde er en av de spillerne Solskjær «frykter» at skal forsvinne, etter det flotte spillet hans denne sesongen. Det er ikke helt umulig at Linde blir med i Sverige VM-tropp heller, noe som automatisk høyner statusen hans.

– Sjansen er vel ikke stor, men jeg vet at de (landslagsledelsen) følger med meg, sier Linde til VG.

Det som, i tillegg til Linde, har reddet Molde denne sesongen, er den mentale styrken, det å stå kampene ut. Ole Gunnar Solskjær forteller en interessant ting:

– Det er kun to kamper på hele denne sesongen, at vi har kunnet slappe av da det har gjenstått fem minutter. I resten av kampene har det dreid som om å få en scoring eller hindre en scoring. Men vi har tålt presset godt, og det er jeg stolt av med denne gjengen, sier Solskjær.

– Er det litt mot alle odds at dere kanskje nå blir nummer to?

– Ja, fordi så mange kamper har vært jevne. Men vi har kommet oss over linja, fått inn ledere i laget og kappet ned RBKs forsprang, som var på 24 poeng etter 2016. Det måtte vi gjøre noe med, og vi har klart å ta igjen ganske mye, med et ganske nytt lagt. Og ja, det er sterkt hvis vi blir nummer to, sier Solskjær.