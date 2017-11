Sogndal sikret kvalik i nervedrama: –Enorm lettelse

SOGNDAL (VG) (Sogndal - VIF 5-2) Scoringer av Rindarøy, Birkelund, Teniste, Ramsland og Nwakali gjør at eliteseriehåpet lever for Sogndal.

– Dette var en enorm lettelse. Jeg er utrolig lettet nå og vi får to gode sjanser til å fortsette i Eliteserien, sa Martin Ramsland til Eurosport.

Bakke hadde manet spillerne til å fortsatt tenke offensivt under pausepraten. På det tidspunktet ledet Sogndal 2-1.

– Vi ble enige om å gjøre det samme og om å gjøre å ikke bli for baktunge og være offensivt i hodet.

Sogndal-trener Erik Bakke kunne til slutt puste lettet ut, selv om det ble jevnt på slutten da Aalesund snudde 2-3 til 4-3 på overtid, men det holdt for hjemmelaget.

– De skal få glede seg nå i kveld. Det har vært mye press på skuldrene til gutta, sa han til Eurosport.

– Det er utrolig viktig for oss og det er utrolig deilig å gjøre det selv også, avsluttet Bakke.

Det ble et nedrykksdrama uten like på Fosshaugane søndag kveld. Utgangspunktet var at Sogndal og Aalesund hadde nøyaktig like mange poeng og lik målforskjell, men Aalesund var før kampen på kvalikplass med flere scorede mål. VIF ga Sogndal kamp lenge, men tre raske mål midtveis i annen omgang sikret sogningene en ekstra mulighet, mens Aalesund rykker rett ned.

Både i Sogndal og Ålesund bølget resultatene frem og tilbake. Ene øyeblikket var Sogndal nede, i det andre var Aalesund nede.

Fikk drømmestart



Sogndal fikk den åpningen de ønsket. Allerede etter fem minutter tok de ledelsen ved Ole Martin Rindarøy. Gilbert Koomson driblet seg fremover på høyresiden, la inn til Stanisa Mandic som fikk avsluttet med en god heading. Vålerenga-målvakt Adam Larsen Kwarasey fikk hånden på den, men Rindarøy var sikker på returen og kippet ballen i nettet.

Les også: Slik avgjøres nedrykksdramaet

Klanen sendte før kampen åpent brev til Vålerengas spillere og ledere der de krevde innsats for å sende Sogndal ned som hevn for at Sogndal sendte Vålerenga ned i 2000 og ødela gullsjansene deres i 2004. Og Vålerenga solgte seg dyrt i den bitende kalde sognekvelden der ribbelukten hang tungt i tribunegangene før kampstart.

Les også: Wæhler har pendlet 6000 km

Kjelsrud Johansen utlignet



Henrik Kjelsrud Johansen utlignet til 1-1 i 24. minutt etter et fint angrep der Christian Grindheim brøt, ga til Magnus Lekven som sendte Robert Lundström gjennom med en lekker gjennombruddspasning. Innlegget ekspederte Kjelsrud Johansen direkte i nettet.

Men Sogndal kjempet seg tilbake i ledelsen fem minutter før pause. Igjen var det Koomson som var arkitekten da han rullet opp på høyresiden og sende 45 grader ut til Eirik Birkelund som klinte den ned i hjørnet fra 14 meter til 2-1.

Les også: Bakke mener nedrykk er større krise for Aalesund

Fire mål på syv minutter



Men VIF kom tilbake. Christian Grindheim satte et nydelig punktum i sin siste kamp for VIF da han skrudde et frispark over muren og i mål til 2-2 i 68. spilleminutt. Det skjedde minuttet etter at Martin Ramsland hadde en tverrliggeren for Sogndal.

Men Sogndal viste god moral og nektet å gi seg. Bare to minutter senere kriget Taijo Teniste ballen i mål med en dryler i nærmeste hjørne etter klabb og babb i feltet. Da var Sogndal plutselig tilbake på kvalikplassen.

Og det var ikke slutt der. Tre minutter etter 3-2 headet Martin Ramsland inn 4-2 etter at Kwarasey måtte gi retur på et skudd fra innbytter Bendik Bye.

Nå hadde Sogndal for alvor kvalikplassen i sikte og bare to minutter etter 4-2 satte Chidiebere Nwakali et frispark fra 20 meter nydelig i krysset.