Sogndal dropper speakertjeneste – slik avgjøres nedrykksdramaet

ÅLESUND/SOGNDAL (VG) Like mange poeng. Lik målforskjell. Aalesund er foran på flere scorede mål, men Sogndal har grepet i innbyrdes oppgjør.

Kampen for å bli nummer 14 i Eliteserien – og få sjansen til å beholde plassen gjennom kvalifiseringen mot Ranheim fra Obos-ligaen – har manuset til en thriller.

Den som blir nummer 15, rykker ned sammen med Viking. Sogndal møter Vålerenga hjemme (som i beste fall blir nummer seks), Aalesund tar imot Strømsgodset, som spiller for en tredjeplass og Drammen-klubbens fjerde medalje på de siste seks sesongene.

– Skal være stille



Det eneste som er sikkert, er at det som skjer på Fosshaugane garantert vil prege kampen på Color Line Stadion – og omvendt. For det ene laget kan gå fra å parkere bussen til å angripe med ti mann i desperasjon i løpet av noen sekunder.

– Vi tenker på oss selv og å vinne kampen. Det er noen merkelige scenarier jeg egentlig ikke har lyst til å tenke på, men jeg må gjennom det og ha det i bakhodet, sier Sogndal-trener Eirik Bakke til VG.

Men han legger én føring til speakeren på Fosshaugane. Vedkommende trenger ikke annonsere scoringene fra Ålesund over høyttaleranlegget.

– Jeg tror vi skal være ganske stille her, gjøre jobben og ha fokus på det vi skal gjøre. Så får vi se helt på slutten, sier Bakke.

Slik blir det avgjort



Et par av det både han og Aalesund-trener Trond-Fredriksen må tenke gjennom når kampplan B og C legges fra benken underveis, kommer her:

• Dersom det ene laget vinner og det andre laget avgir poeng, trenger man ikke tenke matematikk eller målforskjell. Da sikrer vinneren 14. plassen. Det samme gjelder om ett av lagene taper og det andre spiller uavgjort.

• Hvis begge lag vinner, må Sogndal vinne med (minst) ett mål mer enn Aalesund. Vinner Sogndal med ett mål mer enn Aalesund, er Eirik Bakkes mannskap foran på innbyrdes oppgjør, siden målforskjellen vil være helt lik. Sogndal vant 1-0 i begge kampene mot AaFK tidligere denne sesongen. Vinner Sogndal med to eller flere mål mer enn Aalesund, er Sogndal foran på målforskjell.

• Hvis begge lag spiller uavgjort, har Aalesund fordelen av sitt ene plussmål; at de har scoret 34 mål mot Sogndals 33. Det vil si at Sogndal må score flere mål enn Aalesund i sin uavgjortkamp.

Spiller eksempelvis Aalesund 0-0 mot Godset og Sogndal 1-1 mot Vålerenga, vil Sogndal karre seg foran – igjen på innbyrdes oppgjør.

• Om begge lag ligger an til tap underveis, kan det bli en situasjon der det ene laget spiller for å begrense eget nederlag. Dersom både Vålerenga og Strømsgodset leder eksempelvis 1-0, kan Aalesund i praksis legge seg bakpå og låse av etter beste evne, mens Sogndal må angripe.

– Legger en strategi



Men en liten tvist på en av arenaene kan skru fullstendig om på tankesettet til både trenere og spillere.

– Vi må forholde oss til det. Det blir en vurdering som vi gjør fortløpende. Vi legger en strategi på hvordan vi skal gjøre ting. Så agerer vi ut fra det vi må, sier Trond Fredriksen, som helst vil snakke om at Aalesund skal slå Strømsgodset før han spekulerer i hva som skjer på Fosshaugane.

Mens Bakke hevder han kommer til å være litt mer tilbakeholden med informasjonen, sier Fredriksen at han kommer til å gi spillerne beskjed om hva som skjer der.

– Det blir til lederne i laget. Bjørn Helge (Riise) og Fredrik (Carlsen) er naturlige å prate med, sier Fredriksen.

Det trenger altså ikke være godt nytt som serveres Aalesund-laget, som har én seier, fire uavgjorte og ti tap på de 15 siste seriekampene.

Plasseringsutbetaling Eliteserien 2017: 1: 22,9 millioner kroner 2: 19,4 mill. kr. 3: 15,9 mill. kr. 4: 11,1 mill. kr. 5: 10.2 mill. kr. 6: 9,8 mill. kr. 7: 9,4 mill. kr. 8: 8,9 mill. kr. 9: 8,9 mill. kr. 10: 8,9 mill. kr. 11: 8,5 mill kr. 12: 8,5 mill. kr. 13: 8,5 mill. kr 14 (kvalifisering): 8,0 mill. kr. 15 (nedrykk): 7,6 mill. kr. 16 (nedrykk): 7,6 mill. kr. (kilde: NTB)

– Det må vi «deale» med. Det kan selvfølgelig skje, sier midtbanespiller Fredrik Carlsen, Oslo-gutten med fortid i Vålerenga, som kan hjelpe Aalesund i den rene nedrykksduellen.

Men forskjellen er at Strømsgodset altså spiller for medalje. Vålerenga «bare» for en sjetteplass. Det tror ikke Eirik Bakke har noe å si.

– Fotballen er ikke slik. Ronny (Deila) er ny trener, de guttene skal kjempe for hvem som skal være med videre i Vålerenga Skal vi være et Eliteserie-lag videre, må vi gjøre oss fortjent til det, sier Sogndals trener.

