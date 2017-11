Sogndal-Bakke før nedrykksduellen: – Større katastrofe om Aalesund rykker ned

SOGNDAL/ÅLESUND (VG) Etter 29 serierunder skiller bare ett mål Aalesund og Sogndal i Eliteserien. Sogndal-trener Eirik Bakke (40) garanterer at det vil være verst for vestlandsnaboen å måtte spille i Obos-ligaen neste år.

– Det er en mye større katastrofe om Aalesund rykker ned, for klubben og den størrelsen de har. De har et helt annet press. Vi kjenner også på det, vi vil holde oss. Men det er klart at de har hatt en voldsom utfordrende sesong, sier Eirik Bakke til VG inne i sitt eget lilla sofarom vis-à-vis hjemmegarderoben på Fosshaugane Campus.

Situasjonen er slik: Begge lag har 29 poeng, begge har 13 minusmål (Aalesund er rangert foran på ett scoret mål mer), begge lagene kjemper for kvalifiseringsplassen (dobbeltkamp mot Ranheim) og mot direkte nedrykk (15. plass).

Sogndal møter Vålerenga hjemme, Aalesund møter Strømsgodset hjemme. Seier behøver ikke være nok, dersom det andre laget vinner med større sifre. Ingen vet hvem som får vestavinden med seg fotballdramaet søndag kveld.

Husker du? Riise hudfletter Aalesund

– Bryr meg fint lite



– Eirik prøver å legge ting over på oss, fokuset over på oss. For oss handler det om en fotballkamp. Vi skal spille mot Strømsgodset og vi skal gjøre det vi kan for å vinne. Men det er en spesiell fotballkamp siden resultatet i en annen fotballkamp er avgjørende for vår fremtid, svarer Aalesund-trener Trond Fredriksen til VG.

– Selve påstanden tar du ikke stilling til?

– Det bryr meg fint lite. Det handler om å luke vekk alle energilekkasjer i alle mulige retninger. Vi har hundre prosent fokus på hvordan vi kan slå Strømsgodset, sier Fredriksen.

Faktisk går han på samme trenerkurs som Eirik Bakke. Duoen skal på ny samling i starten av desember. Det kan være som trenere i hver sin divisjon.

Større enn Vålerenga: Historien om Sogndals pengeeventyr

Svak start



Sogndal-sjef Eirik Bakke, hele bygdas hjemvendte fotballsønn, argumenterer for at sesongen til sogningene nesten tilsier at klubben har fått en gratissjanse i at de fortsatt kan unngå direkte nedrykk.

Etter seks runder hadde klubben fire poeng og lå helt sist på tabellen. Spesielt i forsvar har laget hatt store skadeproblemer og utskiftninger, og på de tre stopperplassene har Sogndal-treneren mønstret 11 forskjellige spillere gjennom sesongen.

– Greier vi å holde oss i år, er det noe av det største vi har gjort på lenge i Sogndal, hevder Eirik Bakke – sønnen til klubblegenden Svein Bakke, som var med og startet bygdas fotballeventyr med blant annet cupfinalen i 1976 – året Kjetil Wæhler ble født.

Se Wæhler vurdere Sogndals forrige kamp – artikkelen fortsetter!

Superveteranen gjorde comeback som 41-åring da Sogndal trengte forsvarsspillere i mai. Det samme gjorde Espen Næss Lund, som egentlig var i full sving som lærer.

Wæhler-effekten kom umiddelbart med seirene over Viking og Molde. Pluss ledelsen mot Brann, som riktignok gikk fra 2-0 til tap 2-3. Men Brann begynte ikke å score før etter Wæhler hadde måttet forlate banen ...

Sist kamp: Bakke med hårføner

To ganger Sogndal-seirer



– Da Wæhler kom inn dørene her, så har det gjort at vi har fått troen på at det kan gå veien. Vi har kjempet for å komme i den situasjonen i. Jeg tror Aalesund har mye mer å tape enn oss. Det tror jeg de kommer til å kjenne på. De møter et veldig godt Godset-lag, jeg er imponert av dem, men disse kampene lever sitt eget liv, uansett om det er topp eller bunn. Aalesund slo Rosenborg, så det handler om å gjøre jobben selv, mener Eirik Bakke.

PS! Skulle Sogndal vinne 2-1 mot Vålerenga og Aalesund slå Strømsgodset 1-0, vil lagene stå helt likt. I så fall vil innbyrdes oppgjør skille lagene. Der har Sogndal overtaket: De vant 1-0 i begge seriekampene mot AaFK denne sesongen.